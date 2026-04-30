PUNKREAS: annunciate nuove date estive del DIY TOUR 2026 in tutta Italia

Il DIY TOUR 2026 dei Punkreas è partito con un’energia travolgente, confermando il legame indissolubile tra la band e i propri fan. Dopo il tutto esaurito della data d’esordio al Live Club di Trezzo sull’Adda lo scorso 20 marzo e l’ottimo riscontro delle tappe di Pordenone e Cagliari, il tour prosegue a passo spedito.

Mentre i Punkreas si preparano per i prossimi appuntamenti di aprile a Roma, Gattatico e Borgo Tossignano, il calendario si espande ulteriormente. Si aggiungono oggi nuove date tra giugno, luglio e agosto, portando lo spirito “Do It Yourself” nelle principali arene estive e festival indipendenti di tutta la penisola.

Questo il fitto calendario aggiornato del DIY TOUR 2026:

20 marzo– Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

28 marzo – Pordenone – Capitol

18 aprile – Quartucciu (CA) – Cuevarock/CazzoFai! Fest

23 aprile – Roma – Bella Cae c/o Testaccio Estate

25 aprile – Gattarico (RE) – Casa Cervi

30 aprile – Borgo Tossignano (BO) – Fësta dla béra

22 maggio – Arco (TN) – Festa dell’informazione Indipendente

29 maggio – Morbegno (SO), Morborock

30 maggio – Ferrara – Rockafe

31 maggio – Morengo (BG) – Palo Rock Festival

2 giugno – Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

20 giugno – Cimadolmo (TV) – Full Pipe Rock Festival

01 luglio – Casalgrande (RE) – Notti Rosse NUOVA DATA!

09 luglio – San Genesio (PV) – Rock’n Beer NUOVA DATA!

16 luglio – Firenze – Parco delle Cascine NUOVA DATA!

05 agosto – Potenza Picena (MC) – Rock’n Roll Bonsai NUOVA DATA!

07 agosto – Ruda (UD) – Parco de l’Unità NUOVA DATA!

10 agosto – Gonnesa (SU) – Rock’n Roll Bonsai NUOVA DATA!

11 agosto – Banari (SS) – Piazza Umberto I NUOVA DATA!

12 agosto – Nurallao (CA) – Festa della Madonna della Strada NUOVA DATA!

28 agosto – Almese (TO) – Borgate dal Vivo NUOVA DATA!

Perché DIY? Perché sono i fan dei Punkreas a che hanno contribuito alla creazione della scaletta: attraverso le votazioni del pubblico, la band ha costruito il suo spettacolo, ribaltando le dinamiche tradizionali e riaffermando un’idea di musica come spazio condiviso e partecipato. Un gesto che riflette perfettamente lo spirito DIY che da sempre anima i Punkreas e che celebra il legame diretto, fisico e politico con chi li segue fin dagli esordi: una carriera costruita sui palchi, nelle scene indipendenti, nelle autoproduzioni e nelle collaborazioni, senza mai rinunciare a una voce riconoscibile e a un’attitudine libera.