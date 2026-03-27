PUNKREAS: annunciate nuove date del DIY TOUR 2026 dove il pubblico è protagonista

È appena iniziato dal Live Club di Trezzo sull’Adda lo scorso 20 marzo con il tutto esaurito il tour che riporta i Punkreas sui palchi di tutta Italia. Il DIY TOUR 2026, prosegue già questa settimana dal Capitol di Pordenone, sabato 28 marzo, e si aggiungono oggi nuove date a maggio e giugno 2026, con un calendario che si amplia e gli appuntamenti che si moltiplicano per i fan della band.

20 marzo– Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

28 marzo – Pordenone – Capitol

18 aprile – Quartucciu (CA) – Cuevarock/CazzoFai! Fest

23 aprile – Roma – Bella Cae c/o Testaccio Estate CAMBIO DATA!

25 aprile – Gattarico (RE) – Casa Cervi

30 aprile – Borgo Tossignano (BO) – Fësta dla béra

22 maggio – Arco (TN) – Festa dell’informazione Indipendente

29 maggio – Morbegno (SO), Morborock NUOVA DATA!

30 maggio – Ferrara – Rockafe NUOVA DATA!

31 maggio – Morengo (BG) – Torneo Palo di Morengo NUOVA DATA!

2 giugno – Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest NUOVA DATA!

20 giugno – San Michele del Piave (TV) – Full Pipe Rock Festival NUOVA DATA!

Perché DIY? Perché sono i fan dei Punkreas a contribuire alla creazione della scaletta: attraverso le votazioni del pubblico, la band sta costruendo il suo spettacolo, ribaltando le dinamiche tradizionali e riaffermando un’idea di musica come spazio condiviso e partecipato. Un gesto che riflette perfettamente lo spirito DIY che da sempre anima i Punkreas e che celebra il legame diretto, fisico e politico con chi li segue fin dagli esordi: una carriera costruita sui palchi, nelle scene indipendenti, nelle autoproduzioni e nelle collaborazioni, senza mai rinunciare a una voce riconoscibile e a un’attitudine libera.