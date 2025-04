NICK CAVE and the Bad Seeds: dal 7 aprile il concerto di Parigi in onda su arte.tv

Dal 7 aprile si potrà rivivere su arte.tv l’indimenticabile show di Nick Cave and The Bad Seeds andato in scena lo scorso 17 novembre all’Accor Arena di Parigi.

Si tratta della data conclusiva del loro ultimo tour europeo “The Wild God Tour”. Dopo ben sette anni lontani dai palchi, la band ha recuperato il tempo perso con uno show carico di emozioni, attingendo dai brani più iconici e memorabili del loro repertorio: “The Weeping Song”, “Red Right Hand” e “Wild God”.

Così ha iniziato Nick Cave sul palco: “F*****g Paris! We’ve been on tour for, pfff… a hundred years, and tonight is the final show, we’re hanging by a thread. We need your energy!” *

*”Parigi! Siamo in tour da, pfff… cento anni, e questa è l’ultima data, siamo allo stremo. Ci serve la vostra energia!”

Diversi artisti hanno fatto capolino a questo evento indimenticabile: Colin Greenwood, Warren Ellis, George Vjestica, Jim Sclavunos, Carly Paradis, Larry Mullins hanno solcato il palco infiammando l’arena.

I 20.000 presenti alla data parigina hanno vissuto la pura essenza del rock, conosciuto una forza primordiale, partecipato a una messa solenne che solo Nick Cave and The Bad Seeds possono far provare al pubblico. Un rito catartico dove il mondo si riduce al palco e tutto il resto scompare.

Considerato lo sciamano del rock fin dagli anni ’80, Nick Cave è un artista australiano che canta di violenza, di morte (ha perso tragicamente due figli), di religione e di redenzione. La sua arte nasce da una cruda intimità, intensa e viscerale. Pianta i suoi “Bad Seeds” (ovvero i suoi semi cattivi) nell’animo del pubblico, ma ciò che ne fiorisce è amore.

Concerto e trailer > https://www.arte.tv/it/videos/122767-000-A/nick-cave-the-bad-seeds/