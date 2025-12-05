REMEMBER THE SABBATH – il 6 dicembre Roma omaggia Ozzy Osbourne

Sabato 6 dicembre 2025 il Wishlist Club di Via dei Volsci si fa compleanno per ricordare Ozzy Osbourne nel giorno del suo genetliaco. A farlo saranno tutti i rappresentanti dell’underground romano che in una sorta di jam session commemorativa si alterneranno sul palco per l’occasione.

Sara’ una festa per chi ama i Black Sabbath e Ozzy Osbourne, da quelli per cui sono stati la più grande ispirazione a chi li ha soltanto ammirati e chi ancora oggi continua ad emozionarsi con le note della band di Birmingham.

I protagonisti provengono dalle realtà più disparate della scena musicale romana, hard rock, metal, psych, blues, stoner, indie-rock, folk, elettronica, pop e cantautoriale, parliamo di Eva Pevarello, Carlo Fiaschi (Nanowar of Steel), Black Snake Moan, Daniele Coccia (Il Muro del Canto) & Tiziana (Inno), Maurice Flee (Gorilla Pulp), Roberto “sceriffo” Di Leo (San Culamo), Marchetto (Mad Rollers), Dum Dave (Weird Bloom), Ekranoplan, Alessandra Annibali (Mia Wallace), Andrea Imperi (Le Mura), Lucio Filizola (Atom Lux), Tony Chinaski, Mirko Ciccone (POV Rise), Mr Nick Matt (Amore e Psych).

Alla batteria Alex Giuliani (Helligators) e Fabio Migliori (Underball); alla chitarra ci sara’ David Moretti (War Pigs), mentre per gli special guests Carlo Alberto “Zorro” Baldi (Southern Drinkstruction) e Cristina Cariulo (Lime Juice). Il Dj set e’ a cura di Ljós Berinn.

Remember The Sabbath però non sarà soltanto un concerto, oltre alla fire performance di Neferet, il dj set e le proiezioni, durante l’evento lo street artist Jesus.t.t dipingerà un ritratto di Ozzy Osbourne che sarà messo all’asta con il ricavato devoluto in beneficenza.

INFORMAZIONI

Sabato 6 dicembre 2025

Wishlist Club – Via dei Volsci 126, Roma

Apertura porte ore 21 – Inizio concerto ore 22