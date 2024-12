DREAM THEATER: annunciata una nuova data, in concerto il 17 Luglio 2025 al Sonic Park Stupinigi

Dopo gli annunci di Gianni Nannini e Jacob Collier, un nuovo grande nome internazionale si aggiunge al cartellone dell’edizione 2025 di Sonic Park Stupinigi: i DREAM THEATER saranno sul palco giovedì 17 luglio.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4hIDyrj

Band simbolo del progressive metal, i DREAM THEATER proseguiranno la prossima estate le celebrazioni per il rientro in formazione del batterista Mike Portnoy e per il loro “40th Anniversary Tour”: la band dal vivo proporrà i grandi classici e i nuovi brani dell’album “Parasomnia”, in uscita a febbraio 2025.

I Dream Theater sono un gruppo musicale progressive metal statunitense, fondato a Boston nel 1985 da John Petrucci, John Myung e Mike Portnoy. Nonostante alcuni cambiamenti di formazione, i tre componenti originari sono sempre stati presenti nel gruppo fino all’8 settembre 2010, giorno in cui Portnoy decise di lasciare la formazione. Sostituito da Mike Mangini per oltre un decennio, Portnoy ha fatto il suo ritorno nel gruppo nell’ottobre 2023. Dal 1991 James LaBrie è voce principale del gruppo, mentre Jordan Rudess ha preso il posto di tastierista nella formazione a partire dal 1999.

Dichiara la band: “Siamo rimasti stupefatti dalla reazione dei nostri fan italiani all’annuncio degli show estivi. Sarà fantastico esibirsi in luoghi così ricchi di storia e di cultura. Abbiamo deciso di aggiungere un altro spettacolo in Italia, in questo paese che amiamo così tanto. Ci vediamo il 17 luglio a Torino per lo spettacolo finale del tour italiano 2025!”

DREAM THEATER – Tour 2025

30 giugno 2025 – Marostica (VI), Piazza Castello – Marostica Summer Festival

1° luglio 2025 – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

2 luglio 2025 – Pompei (NA), Anfiteatro Degli Scavi

4 luglio 2025 – Taormina (ME), Teatro Antico

17 luglio 2025 – Nichelino (TO), Sonic Park Stupinigi

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4hIDyrj

Organizzato da Fondazione Reverse nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Sonic Park Stupinigi propone un programma che porta in una delle più suggestive location italiane grande musica nazionale e internazionale: un’occasione perfetta per aggiungere all’emozione della musica live tutto l’incanto di Stupinigi, residenza reale e patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Sonic Park Stupinigi 2025

Gianna Nannini (15 luglio)

Jacob Collier (16 luglio)

Dream Theater (17 luglio)