Concerti

EUROPE: a Luglio 2026 in concerto a Roma, Brescia, Forte dei Marmi e Marostica (Vicenza)

Published

Europe | Credit foto: Andy Ford
Europe | Credit foto: Andy Ford

Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.

Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio a Forte dei Marmi (nell’ambito di Villa Bertelli Live) e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).

EUROPE

7 luglio 2026 – Rock In Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
8 luglio 2026 – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte
10 luglio 2026 – Forte dei Marmi, Villa Bertelli Live
11 luglio 2026 – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/481Z7Aq

