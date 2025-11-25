EUROPE: a Luglio 2026 in concerto a Roma, Brescia, Forte dei Marmi e Marostica (Vicenza)

Amatissimi dai fan e protagonisti negli anni ‘80 della scena hard rock melodica e rock internazionale, gli EUROPE torneranno nuovamente in Italia nel corso dell’estate 2026 per quattro concerti.
Le date si terranno il 7 luglio al Rock In Roma (presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), l’8 luglio al Brescia Summer Music (presso l’Arena Campo Marte), il 10 luglio a Forte dei Marmi (nell’ambito di Villa Bertelli Live) e l’11 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank (in Piazza Castello).
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/481Z7Aq