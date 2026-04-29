EUROPE: esce il 25 settembre il nuovo album “Come This Madness”

Dopo nove anni, gli Europe tornano con Come This Madness, il loro dodicesimo album in studio e la dichiarazione più potente, senza compromessi della loro carriera. Come This Madness uscirà il 25 settembre via Silver Lining Music / Hell & Back Recordings.

Gli Europe hanno visto tutto. Sono andati oltre. Non si sono mai fermati. Ed ancora una volta si rialzano, continuando a superare le aspettative, evolvendosi, adattandosi e andando avanti senza compromessi.

Attraverso brani come “One on One”, “The Cult of Ignorance” e la title track “Come This Madness”, la band incanala una tensione crescente, autenticità ed energia pura in un disco che suona allo stesso tempo profondamente personale e globalmente significativo.

Il primo singolo, “One On One”, è disponibile da oggi e segna un ritorno dirompente per una band che non è mai stata così focalizzata. Costruito attorno ad un riff di basso trascinante ed arricchito da sontuose melodie, il brano fonde il sound classico degli Europe con un’energia fresca e moderna. Si apre con un’introduzione orchestrale prima di lasciarsi guidare dal riff, crescendo fino a diventare un monolite hard rock, perfetto per la dimensione live. Il brano esprime sia la perseveranza che l’evoluzione: scritto in un periodo di immobilità globale, ma sviluppato nel corso degli anni, è un pezzo che la band non ha mai voluto abbandonare, perfezionandolo fino a trasformarlo in uno dei momenti chiave di Come This Madness.

“‘One On One’ è sicuramente uno dei miei brani preferiti dell’album,” afferma il fondatore e frontman degli Europe, Joey Tempest. “La potenza e le sensazioni sono moderne, ma alcune melodie mi riportano a dove tutto è iniziato. A livello lirico, forse non è ricco di escapismo come i primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente più una riflessione dei tempi in cui viviamo oggi. Fin da quando ‘One On One’ era solo una demo, siamo rimasti legati a questo pezzo… non abbiamo mai mollato, e lo abbiamo portato esattamente dove doveva essere: un classico brano hard rock di grande impatto.”

Il nuovo singolo è accompagnato da un video musicale sorprendente e non convenzionale, che segna un nuovo capitolo visivo per la band. Ambientato in un contesto cinematografico essenziale, il video si concentra su un unico personaggio, provato, distrutto ed emotivamente esposto, interpretato con intensità ed umanità dall’acclamato attore Peter Stormare (Fargo, Il grande Lebowski, Minority Report, 8MM, Armageddon).

“Sapevamo da sempre che Peter amava la musica rock, e quando è uscito il suo nome è sembrato subito quello giusto,” continua Tempest. “Volevamo affrontare il progetto da una prospettiva diversa, qualcosa di più essenziale ed inaspettato.”

Come This Madness è stato registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma, fondati da Benny Andersson e Ludvig Andersson. L’album include la partecipazione speciale di Tobias Forge (Ghost) e Michael Åkerfeldt (Opeth) ed è stato prodotto dall’acclamato Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth), che è diventato una vera forza creativa durante il processo, profondamente coinvolto nella scrittura e registrazione, contribuendo a plasmare il suono del disco fin dalle fondamenta. Per portare il progetto alla fase finale e completare la loro visione, la band si è affidata a una delle leggende più rispettate del rock, Mike Fraser (AC/DC, Van Halen, Metallica, The Cult, Loverboy), per il mixaggio.

Joey Tempest conclude: “È stato un vero piacere lavorare con Tom, è creativo, musicale ed incredibilmente intuitivo, è diventato davvero il sesto membro della band durante la scrittura e la registrazione dell’album. Lo abbiamo persino invitato a co-scrivere alcuni brani.”

Con Come This Madness, gli Europe firmano un album fondamentale che li vede completamente realizzati e presenti, pronti a confrontarsi con il mondo reale.

Oltre a prepararsi all’uscita del disco, la band sarà on the road con numerose date, inclusi molti festival ed il tour per celebrare il 40° anniversario di The Final Countdown. In partenza da Glasgow il 30 settembre, il The Final Countdown 40th Anniversary Tour promette di unire l’eredità del passato con l’energia del presente.

EUROPE – tour 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4w0jpE2

6 giu – North Festival, Maia (PT)

21 giu – Graspop Metal Meeting, Dessel (BE)

25 giu – Rock Pod Kameňom Festival, Bela Nad Cirochou (SK)

28 giu – Retro Trop C, Tilloloy (FR)

5 lug – Summer Festival Piazza Castello, Marostica (IT)

7 lug – Cavea-Auditorium Parco della Musica, Roma (IT)

8 lug – Arena Campo Marte, Brescia (IT)

9 lug – Villa Bertelli, Forte dei Marmi (IT)

25 lug – Son Do Mar Festival, Meaño, Pontevedra (ES)

30 lug – Wacken Open Air, Wacken (DE)

29 ago – Stonedead Festival, Newark (GB)

30 set – SEC Armadillo, Glasgow (GB)*

2 ott – Civic Hall, Wolverhampton (GB)*

3 ott – Eventim Apollo Hammersmith, Londra (GB)*

5 ott – Musis Arnhem, Arnhem (NL)*

6 ott – Olympia, Parigi (FR)*

8 ott – Poble Espanyol, Barcellona (ES)*

9 ott – Bilbao Arena Mirabilla, Bilbao (ES)*

10 ott – La Cubierta, Madrid (ES)*

12 ott – Salle Métropole, Losanna (CH)*

13 ott – Volkshaus, Zurigo (CH)*

14 ott – Alcatraz, Milano (IT)*

16 ott – Liederhalle, Stoccarda (DE)*

17 ott – Gasometer, Vienna (AT)*

19 ott – Admiralspalast Theater, Berlino (DE)*

20 ott – COS Torwar, Varsavia (PL)*

22 ott – Falkoner, Frederiksberg (DK)*

23 ott – Film Studios, Göteborg (SE)*

24 ott – B-K, Stoccolma (SE)*

26 ott – Sentrum Scene, Oslo (NO)*

15 nov – Malta Metal Weekend, St. Julians (MT)*

21 nov – Ostravar Aréna, Ostrava (CZ)*

25 nov – Aalto Hall @ House of Culture, Helsinki (FI)*

27 nov – John Smith Rock Frozen Paviljonki, Jyväskylä (FI)*

28 nov – Unholy Winter Festival Joensuu Areena, Joensuu (FI)*

*The Final Countdown 40th Anniversary Tour

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4w0jpE2

Artwork di Come This Madness a cura di Storm Studios (Pink Floyd, Led Zeppelin, Muse).