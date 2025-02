WINGS OF DESIRE: Un’ora di energia e sentimento

Foto e Articolo di Martina Fiore

I Wings of Desire sono un giovane gruppo musicale dream pop/ shoegaze proveniente da Stroud in Inghilterra. Duo nella musica e coppia nella vita, sono formati da Chloé Little (tastiere e voce) e James Taylor (chitarra e voce).

Dopo una precedente esperienza in un’altra band, gli Inheaven, nel 2018 decidono di costituire i Wings of desire, seguendo le necessità di una loro fisiologica maturazione artistica. Dopo due EP – End of an Age e Amun-Ra – esce nel 2023 il loro primo album – Life is Infinite – titolo che rispecchia fedelmente la loro visione della vita e la loro filosofia. Successivamente, nel 2024, esce il loro terzo EP – Shut Up & Listen – oltre a svariati singoli.

Nel corso dell’ultimo anno raggiungono traguardi importanti in Inghilterra e in Europa, aprendo otto date dell’affermata band britannica Editors, tra cui quella allo Sportpaleis di Anversa, davanti ad oltre 18 mila persone. Debuttano inoltre in ambito televisivo con l’esibizione al SundayBrunch su Channel 4 e la loro canzone Chance of a Lifetime viene utilizzata nello spot di presentazione della finale di Euro 2024. Infine nel 2024 suonano in diversi festival inglesi ed europei (come London Calling e Lowlands) durante la stagione estiva. Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltarli live al Lower Third di Londra, in occasione dell’ultima tappa del loro minitour di 4 date in Inghilterra e Scozia. Entriamo alle 19 nella sala del concerto, una sala raccolta e intima. Ad intrattenere il pubblico due aperture, la band The Youth Play e la solista Blossom Caldarone.

Wings of Desire in concerto al The Lower Third di Londra foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Terminate le esibizioni di apertura l’attesa per i protagonisti della serata è tangibile. Il brusio del pubblico, le luci che si abbassano, quell’istante sospeso prima che le prime note spezzino il silenzio. Poi, alle 21:30, i Wings of Desire salgono sul palco, trasformando l’attesa in pura adrenalina. Suono potente, pubblico coinvolto ed aria elettrica, con la loro grinta riescono a coinvolgere tutti i presenti, creando con loro un legame immediato. La gente nel pubblico balla, canta, è totalmente immersa nella musica. La location raccolta rende l’esperienza ancora più intensa, amplificando ogni vibrazione e rendendo il contatto con gli artisti quasi tangibile. L’apertura con Running, che è anche la prima traccia dell’album Life Is Infinite, ci catapulta immediatamente in una atmosfera quasi onirica, fuori dalla realtà. La melodia, così come le parole, rimangono subito impresse nella nostra mente. Il suono avvolge la sala perfettamente, facendo sentire ogni nota e parola. Le nuove tracce hanno l’impronta che caratterizza il sound della band: catchy, orecchiabili, capaci di catturare l’attenzione al primo ascolto.

Nei loro brani si passa da un cantato quasi parlato ad una esplosione di suoni, senza eccedere in un senso o nell’altro, e nelle parti cantate le voci di Chloé e James si completano perfettamente. I pezzi del primo album hanno anch’essi il loro fascino, muovendosi tra ballate più lente e brani dal ritmo più serrato, totalmente fedeli allo stile della band.

Wings of Desire in concerto al The Lower Third di Londra foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Nel cuore della scaletta, brani come Chance of a Lifetime e Forgive & Forget scatenano il pubblico, grazie alle loro sonorità movimentate e incalzanti. Ma è con Angels che la band mostra il suo lato più intimo, con una melodia lenta e avvolgente, sostenuta dalla voce di Chloé che sa toccare le corde più profonde degli spettatori.

Il concerto si chiude con 001, brano che contiene nel testo anche un riferimento al nome della band (nome che è ispirato all’omonimo film di Wim Wenders). Una scelta perfetta per lasciare il pubblico con una sensazione tra emozione e voglia di rivederli al più presto. Un finale che conferma la capacità della band di alternare impeto e delicatezza, trasformando un’ora di musica in un’esperienza da portare con sé ben oltre il tempo di un concerto.

Prima di andare via inoltre chiediamo alla band se pensa di venire in Italia in futuro, considerando anche le origini italiane di James, e loro ci fanno capire chesicuramente è uno dei loro desideri.

Quindi non ci resta che aspettarli.

Clicca qui per vedere le foto dei Wings of Desire a Londra (o sfoglia la gallery qui sotto).

WINGS OF DESIRE: la scaletta del concerto di Londra