WILLIE PEYOTE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Venaria Reale (TO)

Foto di Luca Moschini

A 10 anni da “Non è il mio genere, il genere umano”, Willie Peyote arriva con il Non è (ancora) il mio genere – Club Tour, in doppia replica al Teatro Concordia di Venaria Reale sold out ieri sera 06 novembre e, con un’altra data, il 13 novembre.

Dopo l’ultimo album “Pornostalgia” del 2022, Willie torna con due nuovi singoli “Picasso”, uscito lo scorso maggio che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e “Frecciarossa”, uscito il 15 settembre.

“10 anni fa usciva “non è il mio genere, il genere umano” e senza dubbio da allora sono cambiate tante cose ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo. Per questo mi è sembrato il nome giusto per questo tour che ci riporta nei nostri amati club dopo il fatidico 2020″ – Willie Peyote

Peyote ha dalla sua un pubblico davvero affezionato che si è guadagnato con 6 album pubblicati dal 2011 al 2022, ognuno capace di aggiungere un tassello alla complessa anima musicale e autorale di Willie Peyote e un lungo elenco di concerti in giro per tutta la penisola che hanno messo in mostra la capacità davvero di pochi di maneggiare il palco, una band sempre composita e di grandi professionisti e dei testi per niente banali anche laddove il tema poteva indurre a crederlo.

Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo.

Clicca qui per vedere le foto di Willie Peyote in concerto a Venaria (o sfoglia la gallery qui sotto).

WILLIE PEYOTE: la scaletta del concerto di Venaria Reale

Glory Hole

Quando nessuno ti vede

Fare Schifo

Frecciarossa

Wille Pooh – Metti che domani – L’effetto sbagliato

TmVB

Dj e Call Center

Io non sono razzista ma…

Turismi – L’una di notte – Via con me – UFO

Porta Palazzo – I cani

Oscar Carogna – Friggi le polpette nella merda – Glik

Aglio e olio

Ottima scusa – Blue world

Le chiavi in borsa

La tua futura ex moglie

C’era una Vodka

Mai dire mai



Sempre lo stesso film

Semaforo

Che bella giornata