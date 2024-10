THE WHITE BUFFALO + L.A. Edwards: le foto del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia

The White Buffalo, il progetto musicale del cantautore e chitarrista statunitense di Jake Smith, si sono esibiti ieri sera al Viper Theatre di Firenze in un concerto sold out.

“The White Buffalo – European Tour 2024” – Il Tour Nei Club

A circa un anno e mezzo di distanza dai due sold out di Maggio 2023 di Torino e Livorno, nonché dallo show in apertura a Bruce Springsteen nella storica cornice di Circo Massimo e dopo la pubblicazione del nuovo album “A Freight Train Through The Night” lo scorso Settembre, la band di Jake Smith torna in Italia per ben quattro concerti e per la prima volta si sono esibiti ieri sera al Viper Theatre di Firenze registrando il sold out.

Ad assistere al concerto, sono accorsi anche fan da diverse parti del mondo rendendo questa serata unica in cui il Viper si è tinto delle atmosfere country, blues e rock che hanno fatto da colonna sonora a importanti serie tv quali “Sons of Anarchy” e “Californication”.

Questa serata era speciale per più di un motivo: poco dopo l’inizio del concerto, Jake chiede un applauso e un coro al pubblico per il bassista e polistrumentista della band, Christopher Hoffee, ignorando che i fan avevano già in progetto di cantargli gli auguri dopo l’esecuzione della tradizionale “The House Of The Rising Sun”. Questa doppia manifestazione d’affetto è stata momento di commozione per la band che, ancora una volta, ha sentito quanto il pubblico italiano gli sia affezionato.

Jake è una figura importante sul palco: potente, provocatorio, ruvido ma comunque elegante, in grado di intrecciare trame di folk che sgorgano dal cuore, in una sorta di alternative country che sfiora il più vigoroso cowpunk. La sua musica intreccia rock, folk e tradizione americana, i suoi testi narrano un’ America passata, fatta di fuorilegge, strade polverose, guerra, amore e riscatto.

Il concerto è stato di un’energia incontenibile, regalando l’ennesima indimenticabile esibizione della band americana.

L.A. Edwards – La Band In Apertura

Come già avvenuto in precedenti tour, ad aprire la serata è stata la band californiana dei L.A. Edwards che prende il nome dal suo cantautore e chitarrista Luke Edwards.

THE WHITE BUFFALO: Le Prossime Date

26 Ottobre – Largo Venue (Roma) SOLD OUT

27 Ottobre – Capitol (Pordenone)

29 Ottobre – Magazzini Generali (Milano)