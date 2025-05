ADUNATA VII – Raduno Feudalesimo e Libertà – Day 1: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda

Foto di Luna La Chimia

L’ Adunata VII – Raduno Feudalesimo e Libertà, è il Festival Metal-Medievale di due giorni organizzato dalla Community di Feudalesimo e Libertà.

Ieri sera si è svolta la prima serata al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda.

Feudalesimo e Libertà (FEL) è la community italiana di satira politica che si propone di risolvere i problemi moderni attraverso un ritorno al feudalesimo, in modo volutamente provocatorio.

FEL utilizza la satira e la critica politica per commentare la società contemporanea, spesso proponendo soluzioni “feudali” ai problemi del mondo moderno.

Proprio in questo weekend, il 17 e il 18 Maggio, si sta tenendo il VII Raduno come ormai da tradizione al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda.

Per tutti i “sodali” sono previsti due giorni di musica, spettacoli, giochi, cucina e goliardia suddivisi in quattro aree tematiche.

A causa dell’assenza di quelli che avrebbero dovuto essere gli headliner della prima giornata, gli spagnoli Mago De Oz, il programma ha subito una riorganizzazione dell’ultimo minuto affinchè tutto il festival non saltasse.

A sostituire gli spagnoli, sono stati chiamati gli italianissimi Trick Or Treat che hanno presentato il loro nuovo album “Ghosted”.

Inoltre, si è scelto di concludere la serata con il debutto anticipato del nuovissimo progetto “DiscoSteel”, party dj set disco-rock-metal con Mr. Baffo e Potowotominimak dei Nanowar Of Steel e Christian Ice al mixer.

In aggiunta, per la prima volta in Italia, i Fellowship, power band britannica che ha recentemente partecipato al tour dei nostrani Frozen Crown.

La serie di concerti è stata aperta da Ratti Di Sentina e Kanseil che hanno intrattenuto il pubblico con il loro folk metal.

Non sono mancate l’area ristorazione, svariate attività ludiche, gogna, indulgenze nonchè le aree dedicate agli espositori ed altre sorprese per tutti i sodali.

Clicca qui per vedere le foto della prima giornata dell’Adunata VII di Feudalesimo e Libertà a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Adunata VII – Raduno Feudalesimo e Libertà – La Scaletta Del Concerto Dei Trick Or Treat



Intro/Ghosted

Creepy Symphony

Acquarius Diamond Dust

BloodMoon

Crazy

Loser Song

Drum+Bass Solo

Evil Needs Candy Too

Make A Difference

Ken

Return To Monkey Island

Great Escape

Girls Just Want To Have Fun (Cindy Lauper Cover)

Dance With The Dancing Clown