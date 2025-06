SKILLET: le foto e la scaletta del concerto al BOnsai di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Tornano in Italia gli Skillet, tra le band rock più iconiche degli ultimi anni, con oltre 12 milioni di dischi venduti nel mondo e un sound potente che mescola metal, elettronica e spiritualità.

Il gruppo americano guidato da John Cooper è stato protagonista della serata di apertura del BOnsai Festival 2025, domenica 15 giugno al Parco delle Caserme Rosse di Bologna.

Unica data italiana per Skillet: energia live e brani dal nuovo album “Revolution”

Quello di Bologna sarà l’unico show italiano della band nell’estate 2025: una vera e propria celebrazione del loro percorso musicale, tra i classici “Hero”, “Monster”, “Awake and Alive”, e le nuove tracce tratte dal disco “Revolution”, uscito a fine 2024. Un mix esplosivo di riff travolgenti, testi intensi e performance ad alto impatto visivo, perfetto per aprire una rassegna estiva che negli anni si è distinta per qualità e originalità.

Clicca qui per vedere le foto degli Skillet in concerto a Bologna (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

SKILLET: la scaletta del concerto di Bologna

Showtime

Feel Invincible

Rise

Awake and Alive

Sick of It

Legendary

Ash in the Wind

Never Surrender (Snippet)

Whispers in the Dark

Lions (Snippet)

Those Nights

Hero

Not Gonna Die

Unpopular

Psycho in My Head

Comatose

Monster

Encore:

The Resistance

Calendario completo BOnsai Festival 2025

Dal 15 giugno al 20 luglio 2025, il Parco delle Caserme Rosse si trasformerà in un’oasi musicale grazie a BOnsai, il festival che unisce grandi nomi internazionali a progetti emergenti della scena italiana. La cornice è intima e accogliente, pensata per vivere ogni concerto in pieno relax, tra area food attrezzata, prato e spazio sottopalco.