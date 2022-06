RISE AGAINST: foto e scaletta del concerto di Milano

Con innumerevoli album certificati oro e platino alle spalle, i Rise Against sono un incendio di furia post-hardcore, comportamenti punk vecchio stile e un’impressionante attenzione al dettaglio, che sia in studio o che riguardi crisi e soprusi in ogni angolo del pianeta.

Con brani scottanti che affrontano tematiche sociali, politiche ed economiche tanto statunitensi quanto internazionali, il quartetto saprebbe risvegliare la sete di rivoluzione perfino nei morti.

Clicca qui per vedere le foto dei Rise Against a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

RISE AGAINST – la scaletta del tour 2022

Prayer of the Refugee

The Violence

Satellite

Help Is on the Way

Ready to Fall

Last Man Standing

Collapse (Post-Amerika)

Re-Education (Through Labor)

I Don’t Want to Be Here Anymore

The Good Left Undone

Dancing for Rain

Hero of War

Nowhere Generation

Give It All



Encore:

Survive

Savior