Road to BAY FEST 2026: una rassegna di concerti con il meglio del punk rock mondiale a Bellaria Igea-Marina (RN)

Hub Music Factory e LP Rock Events annunciano “Road to Bay Fest”: durante l’estate 2026 avranno luogo una serie di concerti che gli amanti del genere non potranno lasciarsi sfuggire.

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/bayfest2026

Cinque giornate previste al Beky Bay di Bellaria Igea-Marina (RN) per continuare il percorso che, grazie al connubio di proposta musicale alternativa e location in riva al mare, ha arricchito la Riviera con cultura, buona musica, turismo e tanto divertimento. A chiudere il programma, il tradizionale Pool Party al Mapo Club, una festa all’insegna di musica e divertimento a bordo piscina.

Alcuni dei nomi più amati del genere raccolti in una rassegna pensata ad hoc per i veterani del festival e per chi vorrà assaporare per la prima volta il punk rock sulla sabbia.

Dal celtic punk dei Dropkick Murphys, band americana amata in tutto il mondo e protagonista di show unici nel loro genere, ai Rise Against con il loro suono aggressivo, melodie molto accattivanti e testi impegnati.

Per la prima volta al festival The Get Up Kids che porteranno sul palco l’emo-punk di alcuni dei loro pezzi simbolo, Therapy? e Suicide Machines con il loro alternative metal e rock e Hot Water Music icone del post hardcore. Ritorni molto attesi, sulla spiaggia di Road To Bay Fest, sono Less Than Jake, Strung Out, A Wilhelm Scream e i canadesi Belvedere.

Per finire in bellezza, il 13 agosto la grande festa di chiusura della rassegna tra acqua e musica al Pool Party con la NØFX Tribute, la tribute band nr. 1 in Europa e presente nei maggiori festival punk rock.

ROAD TO BAY FEST 2026

10 Luglio Strung Out + Belvedere + The Corps + guests

16 Luglio Rise Against + guests

10 Agosto Get Up Kids + guests

11 Agosto Less Than Jake + Suicide Machines + A Wilhelm Scream

12 Agosto Dropkick Murphys + Therapy? + Hot Water Music

13 Agosto Pool Party con NØFX Tribute

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/bayfest2026

ABBONAMENTO ROAD TO BAY FEST – FULL PASS

Comprende i 5 concerti e il Pool Party di Road To Bay Fest

(10 luglio 2026, 16 luglio 2026, 10 agosto 2026, 11 agosto 2026, 12 agosto 2026, 13 agosto 2026)

ABBONAMENTO ROAD TO BAY FEST – AUGUST PASS

Comprende i 3 concerti di agosto e il Pool Party di Road To Bay Fest

(10 agosto 2026, 11 agosto 2026, 12 agosto 2026, 13 agosto 2026)

Per tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto per la data singola del concerto dei Dropkick Murphys del 12 Agosto 2026 presso Beky Bay, e desiderano invece acquistare un Abbonamento Road To Bay Fest, sarà possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il 10 Febbraio 2026 previo acquisto del nuovo biglietto.

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/bayfest2026