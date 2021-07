NEGRITA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Continua il tour estivo dei Negrita, che registreranno il 31 luglio nella tappa di Arezzo il loro personalissimo “MTV Unplugged Negrita”, e diventerà un album e uno speciale tv per MTV. Il progetto verrà poi presentato ufficialmente durante la Milano Music Week 2021 in programma dal 22 al 28 novembre, in occasione dell’uscita dell’album e della messa in onda dello speciale TV.

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo, uniti da un’amicizia e da una passione rara, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti del panorama musicale italiano degli ultimi ventisette anni. “La Teatrale Summer Tour 2021” è un’occasione per farsi coinvolgere ancora dalla personalità e dallo stile profondo e vulcanico della band, che presenta al pubblico i brani cult del proprio repertorio in veste acustica con la complicità di ospiti e amici musicisti (come Rkomi nella serata di Milano).

La band aretina capitanata da Paolo “Pau” Bruni (voce), Enrico “Drigo” Salvi (chitarra solista) e Cesare “Mac” Petricich (chitarra ritmica), è accompagnata in questo tour dai fedelissimi compagni Guglielmo Ridolfo Gagliano (piano, tastiere e violoncello), Giacomo Rossetti (basso) e Cristiano dalla Pellegrina (batteria).

Clicca qui per vedere le foto dei Negrita in concerto al Castello Sforzesco di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

NEGRITA: la scaletta del concerto al Castello Sforzesco di Milano

Il gioco

Dannato vivere

La tua canzone

Non torneranno più

Brucerò per te

Greta

In ogni atomo

Il libro

Malavida en bas

Hemingway

Che rumore

No problem

Cambio

Lasciami dormire

Magnolia

Radio conga

Un giorno di ordinaria magia

MamaMae

Ho imparato a sognare

Rotolando feat. RKOMI

Gioia infinita

Queste le prossime date de La Teatrale Summer Summer Tour 2021:



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/negrita2021



23/07/21 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

24/07/21 PORDENONE, Piazza XX Settembre – Pordenone Blues Festival

27/07/21 FIORENZUOLA D’ARDA (PC), Piazza Molinari

28/07/21 ROMA, Villa Ada

29/07/21 PADOVA, Parco Della Musica

31/07/21 AREZZO, Arezzo Music Fest – Anfiteatro Romano

04/08/21 PINETO (TE), Parco Della Pace

05/08/21 OSTUNI (BR), Foro Boario

06/08/21 BELLARIA – IGEA MARINA (RN), Beky Bay

10/08/21 FOLLONICA, Parco Centrale

11/08/21 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

16/08/21 ZAFFERANA ETNEA (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

20/08/21 CERVETERI (RM), Lungomare – Etruria Eco Festival

22/08/21 CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT), Piazza S.Bartolomeo

