NASKA: le foto e la setlist del concerto The Freak Show all’Unipol Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Naska si è finalmente esibito sul palco dell’Unipol Forum di Milano ieri sera 7 Dicembre 2024, un traguardo meritatissimo per il cantante marchigiano che ha portato il suo The Freak Show in grande palazzetto italiano.

Questo live show evento avviene dopo le date sold out registrate al Fabrique di Milano lo scorso Novembre 2023 ( leggi il nostro reportage qui ).

Il concerto è l’occasione per ascoltare live i brandi dell’ultimo album che ha poi dato il nome al concerto, appunto The Freak Show. Tra i pezzi più apprezzati citiamo E Mi Diverto, Pagliacci e Corona Di Spine, Piccolo e Non Me Lo Merito.

Naska in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Lo scorso anno ha segnato un anno straordinario per Diego Caterbetti, meglio conosciuto come Naska. Dopo il successo del suo album La Mia Stanza e della versione deluxe pubblicata a settembre, l’artista simbolo del pop punk italiano. Ricordiamo anche la sua partecipazione anche allo Slam Dunk 2023 di Igea Marina, trovi qui il nostro articolo.

Naska si distingue per le sue performance live cariche di energia e per uno stile inconfondibile che affronta temi come l’amore, l’alienazione, gli eccessi e i legami familiari. Con un’anima da rocker autentico, è considerato il pioniere di una nuova ondata punk italiana. Il suo mix di ironia e provocazione, unito a un lato romantico e introspettivo, gli ha permesso di costruire una fanbase sempre più numerosa, conquistando il cuore del pubblico grazie alla sua capacità di creare un forte legame emotivo.

NASKA: la setlist di Milano