MORCHEEBA: le foto e la scaletta del concerto di Este (Padova)

Foto di Cesare Veronesi

Esplosi sulla scena Trip hop inglese al termine degli anni Novanta, i MORCHEEBA hanno abbracciato in 26 anni di storia più di un genere musicale, attingendo al pop-rock, alternative rock e indie rock. Dieci gli album registrati in studio tra “Who Can You Trust?”, “Big Calm” e “Fragments of Freedom” che fanno parte del patrimonio musicale contemporaneo.

Nell’ultimo disco “Blackest Blue” la band londinese ha mantenuto lo stile “ibrido” che contraddistingue il gruppo, ma si sono permessi di cesellare ogni pezzo nel dettaglio, visto il tempo che la pandemia da Covid ha lasciato a loro disposizione. Il risultato è uno dei dischi più solidi di tutta la carriera dei Morcheeba con la inconfondibile voce di Skye.

In tour, i Morcheeba si compongono di Skye (voce), Ross (chitarra), Dom Pipkin (tastiere), il marito di Skye Steven Gordon (basso) e il loro figlio maggiore Jaega Mckenna-Gordon (batteria).

MORCHEEBA – la scaletta del concerto di Este

The Sea

Otherwise

Never an Easy Way

Sounds of Blue

Part of the Process

Enjoy the Ride

Oh Oh Yeah

Trigger Hippie

Get Along

Blood Like Lemonade

The Moon

Let Me See

Rome Wasn’t Built in a Day

Encore:

Say It’s Over

Gimme Shelter (The Rolling Stones cover)

Blindfold