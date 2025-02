MORCHEEBA in concerto il 27 maggio al Circolo Magnolia di Milano

Martedì 27 maggio 2025 il Circolo Magnolia di Milano ospiterà una serata imperdibile per tutti gli amanti della musica elettronica e del trip-hop: i Morcheeba, una delle band più longeve e creative della scena musicale britannica, saliranno sul palco per un concerto che celebra tre decenni di carriera.

La storia dei Morcheeba inizia 30 anni fa, quando un incontro casuale a una festa nel sud di Londra ha dato vita a una delle collaborazioni più influenti della musica elettronica britannica. Ross Godfrey, allora un giovane polistrumentista di 18 anni, incontrò Skye, una cantante e autrice di East London, e fu subito chiaro che la loro sintonia musicale avrebbe segnato un’era. Ross ricorda: «Le chiesi a chi somigliava, e lei rispose ‘Non somiglio a nessuno.’ Non lo disse in modo arrogante, ma semplicemente perché non sapeva ancora chi fosse.»

Da quel primo incontro, i Morcheeba hanno creato un legame che ha portato alla registrazione di 10 album studio, la vendita di oltre 10 milioni di dischi e tournée in tutto il mondo. La band ha attraversato diverse trasformazioni, ma è rimasta fedele a un suono che unisce elettronica, soul e influenze del trip-hop, con la voce inconfondibile di Skye come cuore pulsante del gruppo. Nel 2023, i Morcheeba hanno pubblicato il loro undicesimo album in studio, Escape The Chaos, un lavoro che esplora temi di comunità, inclusività e resilienza, riflettendo un bisogno crescente di tranquillità in un mondo sempre più turbolento. Il singolo Call For Love, con le sue sonorità radicate e il messaggio di amore e solidarietà, è un perfetto esempio del nuovo corso musicale del gruppo.

I Morcheeba, che hanno recentemente avuto l’onore di esibirsi al Meltdown Festival di Chaka Khan a Londra, continuano a essere un faro di tranquillità e autenticità nella musica contemporanea. Se c’è una cosa che i Morcheeba hanno imparato in questi trent’anni, è che la musica può offrire una via di fuga dalla confusione del mondo, portando calma e guarigione.

MORCHEEBA

Martedì 27 Maggio 2025 – MILANO

Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev.