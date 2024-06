MORCHEEBA: guarda le foto del concerto di Roma

Foto di Emanuela Bonetti

La seconda serata della rassegna “Venere in Musica”, che va in scena a Roma nello spazio di fronte allo spettacolare Tempio di Venere e Roma, è stata un grandissimo successo grazie alla presenza dei Morcheeba, band londinese, che ha regalato al pubblico un concerto che difficilmente potranno scordare.

La musica ha immediatamente avvolto il pubblico, rendendo difficile per i fan resistere al ritmo e rimanere seduti e infatti poco dopo l’inizio dello show, su invito della stessa Skye, molti si sono precipitati davanti al palco per ballare e cantare; l’entusiasmo era incontenibile e alcuni fortunati spettatori sono riusciti a salire sul palco per ballare insieme alla band.

La scenografia, le luci e le immagini proiettate hanno ulteriormente arricchito l’esecuzione dei brani, mettendo in risalto la straordinaria bellezza del Tempio di Venere e Roma.

Il concerto, nonostante una previsione di novanta minuti, è durato oltre due ore ed ha regalato gioia ai fan con una scaletta che ha incluso i maggiori successi come The Sea, Rome Wasn’t Built in a Day, Blood Like Lemonade, Blindfold e l’intramontabile I Shot the Sheriff.

Clicca qui per guardare le foto dei Morcheeba in concerto a Roma (o sfoglia la gallery qui sotto)