MÅNESKIN: le foto e la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Foto di Roberto Finizio

Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022 e la trionfale esibizione al Coachella i Måneskin tornano finalmente live in Italia con una prima data già sold out giovedì 28 aprile all’Arena di Verona.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono reduci da un successo eccezionale negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

L’estate li vedrà poi protagonisti di una tournée nei maggiori festival come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando per altri Festival iconici come Rock in Rio in Brasile e molti altri.

Un anno, il 2022, che segna anche l’inizio del loro primo tour mondiale: il LOUD KIDS TOUR (53 concerti, oltre alle 23 date estive) farà tappa nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani nel 2023.

Con 7 dischi di diamante, 161 platino e 37 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Måneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021.

MÅNESKIN – i prossimi concerti in Italia

23 giugno 2022 || Lignano Sabbiadoro @ Stadio Comunale G. Teghil

9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo SOLD OUT

23 febbraio 2023 – Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena UPGRADE

25 febbraio 2023 – Torino, Italia – Pala Alpitour SOLD OUT

16 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena NUOVA DATA

20 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italia – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

5 maggio 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum NUOVA DATA

Clicca qui per vedere le foto dei Måneskin in concerto all’Arena di Verona (o sfoglia la gallery qui sotto)

MÅNESKIN: La Scaletta del concerto all’Arena di Verona:

Zitti e Buoni

In nome del Padre

Mammamia

Chosen

Womanizer (Britney Spears cover)

Coraline

La Paura Del Buio

Beggin’ (The Four Seasons cover)

For You Love

Close to the Top

Amandoti (CCCP – Fedeli alla linea cover) (Manuel Agnelli)

We’re Gonna Dance on Gasoline

Torna a casa (Acoustic)

Vent’anni (Acoustic)

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

I Wanna Be Your Slave

Touch Me

LIVIDI SUI GOMITI



Encore:

Le parole lontane

I Wanna Be Your Slave