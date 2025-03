MUMFORD & SONS in concerto in concerto all’Arena di Verona, a Bologna e Milano

A dieci anni dal loro concerto evento all’Arena di Verona, la band che ha ridefinito il folk-rock mondiale torna per rivivere quella magia… e non solo!

Le date

7 Luglio 2025 Verona, Arena Di Verona

19 Novembre 2025 Casalecchio Di Reno (Bologna), Unipol Arena

21 Novembre 2025 Assago (Milano), Unipol Forum

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kLCVi3

Prevendita dalle ore 10:00 del 20 marzo 2025

I Mumford & Sons annunciano oggi il loro attesissimo tour nelle arene di Regno Unito, Irlanda ed Europa! Un viaggio di 19 tappe che segna anche il loro ritorno in Italia. A dieci anni dal leggendario concerto all’Arena di Verona e sei anni dopo il loro ultimo live nel nostro Paese, la band è pronta a tornare con tre imperdibili date! La band folk-rock britannica si prepara a pubblicare il nuovo album, RUSHMERE, il 28 marzo via Island Records / Glassnote Records, mentre è attualmente impegnata in un tour mondiale nei club. Dopo l’esibizione alla O2 Forum Kentish Town di Londra, le prossime tappe la porteranno a Sydney e in Nord America.

BIGLIETTI

I membri di agora, la community dei fan della band, avranno accesso a un’esclusiva presale per tutte le date europee. Chi non è ancora iscritto può farlo ora su https://agora.gentlemenoftheroad.com/. I biglietti saranno disponibili da martedì 18 marzo. Gli iscritti alla Comcerto Family e a My Live Nation potranno accedere alla loro esclusiva presale dalle ore 10 di mercoledì 19 marzo. I biglietti saranno disponibili per tutti su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle ore 10:00 di giovedì 20 marzo. I Mumford & Sons hanno collaborato con PLUS1 per sostenere War Child. Per ogni biglietto venduto, 1€ sarà donato per aiutare War Child a proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dalla guerra.

IL RITORNO DELLA BAND

Rushmere è il luogo dove tutto ha avuto inizio per i Mumford & Sons. Questo stagno, immerso nel verde di Wimbledon Common, nel sud-ovest di Londra, è stato il punto d’incontro di Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane, il luogo in cui hanno immaginato per la prima volta di formare una band. Per loro, Rushmere era tanto familiare quanto gli strumenti che suonavano, ed è il cuore della loro storia. Oggi, RUSHMERE rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per i Mumford & Sons, dopo un periodo di intensa creatività. L’album, prodotto dal vincitore di nove Grammy Dave Cobb, è stato registrato tra gli RCA Studio A di Nashville, Savannah (Georgia) e lo studio di Marcus nel Devon, nel Regno Unito.

MUMFORD AND SONS

