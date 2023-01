LUCINDA WILLIAMS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

L’apprezzatissima cantautrice Lucinda Williams è tornata finalmente in Italia per un’unica occasione, ieri sera al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Con alle spalle oltre quarant’anni di carriera, 14 album un studio, numerosi premi e riconoscimenti – tra i quali tre Grammy Awards – e un’integrità artistica che non accetta compromessi, a 69 anni Lucinda Williams non mostra segni di voler rallentare.

Il suo album del 2020 Good Souls Better Angels è il suo lavoro più audace e viscerale in assoluto. Rolling Stone USAha valutato l’album con 4 stelle, definendolo «il suo miglior LP da Car Wheels On A Gravel Road del 1998».

«È la chiusura di un cerchio», dice la stessa Williams in merito al suo ultimo album. L’artista originaria della Louisiana è tornata alle sue grintosissime origini blues, dalle quali è partita alla fine degli anni ’70.

Dopo aver trascorso il 2018 in tour per celebrare il ventesimo anniversario di Car Wheels On A Gravel Road, la cantautrice si è riunita co-produttore di quello stesso album, Ray Kennedy, per registrare Good Souls Better Angels nei suoi studi di Nashville, insieme alla formazione che la accompagna sui palchi di tutto il mondo.

LUCINDA WILLIAMS: La setlist del concerto di Milano

Blessed

Protection

Right In Time

Stolen Moments

Drunken Angel

Lake Charles

Big Black Train

Born To Be Loved

Copenhagen

Are You Down

Let’s Get The Band Together

You Can’t Rule Me

Essence

Pray The Devil Back To Hell

Honey Bee

Joy

Hot Blood

Righteously

Rockin’ In The Free World