ZUCCHERO e l’incontenibile voglia di fare cover: ecco “Discover II”

Articolo di Philip Grasselli

Il tiepido sole fuori, in coda davanti al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano, ci regala una tregua in queste mattine di scighera novembrine: tutti insieme per la conferenza stampa che va a presentare il nuovo album di cover di Zucchero.

Il contesto

Prende subito la parola Riccardo Vitanza, responsabile di Parole e Dintorni, che modererà tutto l’incontro, e che ci introduce al killer delle scalette: sempre un fiume di brani, che rappresentano una immensa carriera che parte oramai dal lontano 1983 (ma anche molto prima, quando imbracciava il sassofono in banda a tredici anni).

Vedere Zucchero in un contesto più intimo, rilassato, ma comunque professionale, è qualcosa di decisamente diverso rispetto al concerto che abbiamo visto il 4 luglio scorso a San Siro: il tutto è impreziosito dal video di presentazione dell’artista con una serie di endorsement di caratura mondiale, da Ray Charles a Miles Davis, passando da Francesco De Gregori, Sting e Brian May.

Discover II: un excursus sull’album

In sostanza “Discover II” è un album, a detta del cantautore reggiano, di cover che non ha potuto inserire in “Discover”, uscito nel 2021 in piena pandemia. Ai tempi aveva selezionato ben cinquecento brani, un numero ovviamente sproporzionato rispetto al risultato finale – quattordici tracce.

Anche in questo contesto il filtraggio non è stato banale, sicché il risultato finale è un disco di tredici tracce, più cinque bonus per la versione box deluxe. La copertina dell’album è molto elegante e semplice, nonostante il contesto selvaggio: Zucchero e il suo cane Bardolino (da menzionare il gesto del bere con pollice e mignolo quando gli è stato chiesto di ripetere il suo nome) in mezzo ai boschi.

Anticipato dal singolo attualmente in radio “Amor che muovi il sole”, cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero, la versione standard di “Discover II” contiene anche il brano “Una come te” – versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone “Chinatown” della band Bleachers – e le collaborazioni con Paul Young in “I See a Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in “Se non mi vuoi”. Nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russell Crowe e Salmo e il brano “Io vivo (in te)”.

Zucchero e Salmo per “Overdose d’Amore 2024”

L’aneddoto su Russell Crowe

Oltre a questo excursus dell’album, tanti aneddoti, come quello con Russell Crowe per la canzone “Just Breathe” dei Pearl Jam – traccia che è inclusa anche nel film “Into the Wild”.

Ci siamo visti per la prima volta a febbraio dell’anno scorso in tour in Australia, ho suonato a sedia dell’Opera House, e c’era Jimmy Barnes. Ci conosciamo perché Lisa, che era la mia corista iniziale, si è sposata con un bellissimo ragazzo di Sydney e si è trasferita là e, non solo, è diventata corista proprio di Jimmy. Per cui è venuto all’Opera House e l’ho invitato sul palco a cantare una canzone di Van Morrison, dopodiché mi ha invitato a bere qualcosa dopo lo show, annunciando anche che sarebbe passato un suo amico: Russell Crowe. In più, l’ho rivisto quest’estate da Bocelli all’Atlantico, al suo trentennale: alla fine mi diceva “we have to do something together!”. Zucchero che ripercorre i primi incontri con Russell Crowe lo scorso anno

Insomma, i due si sono divertiti parecchio, tra il passarsi le tracce, mixarle e suonarle da remoto ed ecco, appunto, la cover di Eddie Vedder.

Le tappe estive

Zucchero Sugar Fornaciari in concerto allo stadio San Siro di Milano il 4 luglio 2024. Foto di Davide Merli per www.rockon.it

Una menzione speciale, infine, per il tour degli stadi, sempre sotto il cappello dell’Overdose d’Amore, che proseguirà durante la prossima estate con le seguenti tappe:

Ancona, Stadio del Conero: 19 giugno 2025

Bari, Stadio San Nicola: 21 giugno 2025

Torino, Stadio Olimpico Grande Torino: 26 giugno 2025

Padova, Stadio Euganeo: 28 giugno 2025

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3NaRjB4

Piccolo spoiler, tra una data e un’altra, Adelmo Fornaciari – all’anagrafe – ha anche annunciato che vorrebbe produrre un altro album, che però si prospetterà pubblicabile per il 2026. Saranno due begli anni intensi!

Zucchero – Discover II

Amor che movi il sole

Una come te

Just Breathe

Sailing

Acquarello

With or Without You

Set Fire to the Rain

Agnese

Inner City Blues

Rapsodia

Knockin’ on Heaven’s Door

Se non mi vuoi (feat. Oma Jali)

I See a Darkness (feat. Paul Young)

Solo nella versione deluxe

Senza una donna (feat. Jack Savoretti)

Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari)

Just Breathe (feat. Russell Crowe)

Overdose d’amore 2024 (feat. Salmo)

Io vivo (in te)