JACK SAVORETTI + Kaze: le foto e la scaletta del concerto alla Villa Arconati di Bollate (Milano)

Foto di Giorgia De Dato

Nella splendida cornice di Villa Arconati di Bollate (Milano), ieri sera si è esibito Jack Savoretti, l’artista italo inglese dalla voce ruvida, appassionata e struggente che ammalia e rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del giovane cantautore. Con il suo tour Miss Italia ha potuto far ascoltare dal vivo l’omonimo album, il primo interamente in italiano.

Quando è salito sul palco, l’atmosfera si è fatta magica. Con la sua voce calda e le sue canzoni intrise di emozione ha trasportato gli spettatori in un viaggio musicale unico, celebrando la bellezza della lingua italiana. I nuovi brani, accolti con entusiasmo dal pubblico, hanno dimostrato ancora una volta la versatilità e il talento del cantautore italo-inglese. Insieme a lui sul palco, nei pezzi Bada Bing, Bada Boom e You Don’t Have To Say You Love Me / Io che non vivo senza te, anche Miles Kane.

La serata è iniziata con la performance di Kaze, cantante e cantautrice emergente della scena pop italiana, con le sue canzoni che spaziano tra la lingua italiana e quella francese.

Clicca qui per vedere le foto di Jack Savoretti a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

JACK SAVORETTI: la scaletta del concerto alla Villa Arconati di Milano

Non ho capito niente

We are bound

Ultime parole (last words)

When we were lovers

Candlelight

Greatest mistake

The way you say goodbye

Miss Italia

Knock knock

Back where I belong

Bada Bing bada boom (with Miles Kane)

Tie me down

Come posso raccontare

Dancing through the rain

Casa colorata

You don’t have to say you love me / io che non vivo senza te (with Miles Kane)