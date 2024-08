RUSSELL CROWE & The Gentlemen Barbers: foto e scaletta del concerto a Castello Pasquini

Foto di Luna La Chimia

Russell Crowe, il noto attore neozelandese divenuto celebre per la sua interpretazione nel film “Il Gladiatore” di Ridley Scott (2000), si è esibito ieri sera al Castello Pasquini di Castiglioncello all’interno della rassegna musicale “Castiglioncello Festival 2024”.

“Indoor Party Garden” – Il Lungo Tour Estivo In Italia

Russell Crowe è in tour nella nostra nazione dalla seconda metà di Giugno, esibendosi da Nord a Sud con ben quindici concerti in programma.

Ieri sera si è esibito nello splendido scenario di Castello Pasquini a Castiglioncello e ha aperto la serata dicendo che: “Uno dei miei avi era originario di Parma, è partito e non è tornato mai più in Italia. Io questa sera torno per suo conto, torno a casa”.

Spesso ha preso la parola per introdurre i brani in scaletta, un ricco repertorio di Blues e ballate, e lo ha fatto cercando il più possibile di parlare in italiano per sottolineare il suo legame con l’Italia che considera in parte la sua patria.

L’omaggio definitivo, l’ha regalato a conclusione del concerto cantando “Sarà Perchè Ti Amo” dei Ricchi e Poveri. Brano scelto perchè è divertente da cantare insieme al pubblico.

Ieri sera Russell Crowe ha portato tutta la sua energia e il suo amore per il rock sul palco.

Ultimo appuntamento per vederlo in concerto sarà il prossimo 7 Agosto a Noto presso la Scalinata della Cattedrale.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Russell Crowe a Castiglioncello (o sfoglia la gallery qui sotto).

RUSSELL CROWE & The Gentlemen Barbers: La Scaletta Del Concerto A Castiglioncello

Stand

Baby, Don’t Be So Unkind

One Good Year

Stronger Than Stone

Blackjack County Chain (Red Lane – cover)

Killing Song

You’re On My Mind

Take This Waltz (Leonard Cohen – cover)

You Should Have Got To Know Me (cantata da Lorraine O’Reilly)

One Small Stone (cantata da Lorraine O’Reilly)

Skinny Boy (cantata da Lorraine O’Reilly)

Michelangelo’s God

Let Your Light Shine

Psycho (Amy Shark – cover)

Testify

A Hazy Shade Of Winter (Simon & Garfunkel – cover)

Romeo And Juliet (Dire Straits – cover)

Save Me

Only You (Yazoo – cover)

Folsom Prison Blues (Johnny Cash – cover)

My Hand, My Heart

Sarà Perchè Ti Amo (Ricchi e Poveri – cover)