GIULIA MEI inaugura Hiroshima Sound Garden VI edizione

Foto di Luca Moschini

Giulia Catuogno, in arte Giulia Mei, la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo “Bandiera”, (oltre 3 Mln di streams) martedì 3 giugno ha inaugurato la sesta edizione di Hiroshima Sound Garden 2025.



Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica. Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porterà sul palco le canzoni del nuovo disco in arrivo, con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e Dario Marchetti, alle drums e al synth. Il live è pensato come un flusso di coscienza, una narrazione ricca anche di brani strumentali che accompagnano la strada tra una canzone e l’altra, tra uno stato d’animo e l’altro, tra il minimal e il casino più totale.

Clicca qui per vedere le foto di Giulia Mei in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino dal 3 Giugno alla fine di Settembre, nella sede di via Bossoli 83, a Torino. Inserita nell’ambito del programma culturale “Torino, che spettacolo! che bella estate!”, un progetto della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura, realizzata anche grazie al sostegno di Iren, la VI edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, tra concerti, incontri, spettacoli di teatro e stand up e proiezioni cinematrografiche.

In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale. In ambito musicale il programma si compone di nomi già affermati e fresche novità. Un concerto rinnovato fra musica, pensieri e canzoni in libertà porta FRANCESCO TRICARICO (05/06) sul palcoscenico con Estate 25 tour mentre un omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua scomparsa, riporta l’ex CCCP/CSI MASSIMO ZAMBONI con “P.P.P. Profezia è Predire il Presente” (12/06), un’opera letteraria trasposta in musica, capitoli che ripercorrono e ricostruiscono una storia unica e controversa, preziosa e drammatica per uno spettacolo che alterna canzoni, letture tratte da Pasolini e testi scritti da Zamboni.

Con quattro album in studio all’attivo e uno dal vivo, centinaia di palchi calcati prima con i Criminal Jokers poi come solista e diverse colonne sonore per documentari e film d’autore, arriva con il primo tour in piano solo il cantautore, polistrumentista e compositore FRANCESCO MOTTA (17/09). T

Tra le più originali novità della scena musicale italiana, LAMANTE (10/09) progetto musicale della cantautrice Giorgia Pietribiasi, classe 99, fresca di pubblicazione dell’album d’esordio “In memoria di”, undici canzoni che sembrano essere istantanee di un album fotografico con cui ripercorre le sue origini, le sue memorie, la sua vita. Una fusione unica di influenze, dall’hip hop americano al rap italiano, passando per le sonorità londinesi, è la matrice stilistica di LINA SIMONS (25/09), artista poliedrica che intreccia le sue radici tra la Nigeria e il Sud Italia, Lina rappresenta un simbolo di fusione culturale e di resilienza creativa.