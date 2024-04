FULMINACCI: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

“Infinito+1 Tour 2024” – Il Tour nei Club Italiani

Fulminacci, giovane cantautore romano vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima (2019), si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany Hall).

Così come per le date precedenti, anche quella fiorentina ha registrato il tutto esaurito e l’obiettivo dell’artista è sempre stato lo stesso: regalare una serata divertente al suo pubblico. L’ affetto che Fulminacci riceve dalla gente è smisurato e lui vuole sempre esserne all’altezza e ieri sera ha brillantemente raggiunto il suo scopo.

Il cantante ha ringraziato più volte il suo pubblico, soprattutto per la lunga vita che sta dando a “Infinito+1” in un momento in cui tutto è così veloce.

Inoltre, ringraziando per il suo ennesimo sold out e per tutte le persone accorse a vederlo ieri sera, Filippo ha detto, con un filo di commozione, che non si è ancora abituato a vedere sempre tutte quelle persone ai suoi concerti e che se il mondo fosse come era ieri sera, pieno di pace e amore, sarebbe un mondo migliore.

Un percorso graduale e senza bruciare tappe quello dell’artista romano che, arrivato sulla scena come un fulmine a ciel sereno, passo dopo passo, è riuscito in poco tempo a conquistare pubblico e critica con la sua musica.

Nel nuovo album, Fulminacci allarga i confini indossando l’abito pop, ma rimanendo a nudo con la propria chitarra acustica, lui che è uno dei capofila della musica indie. Tutto senza perdere mai la sua vera anima che, fin da “La vita veramente”, lo ha portato fino ad oggi, riuscendo a raggiungere il sold out nelle nove date del suo tour e facendolo salire sul palco dell’Ariston insieme a Gazzelle durante la serata cover.

L’ Apertura di Danilo De Candia in Arte “Perenne”

Ad aprire il concerto di Fulminacci, è stato l’artista molfettese Danilo De Candia, in arte “Perenne”.

Polistrumentista, produttore musicale e autore di musica per l’audiovisivo, è al suo esordio assoluto come cantautore con il brano “Pistole Scariche” uscito alla fine dello scorso Febbraio.



Clicca qui per vedere le foto del concerto di Fulminacci a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

FULMINACCI – La Scaletta del Tour

Borghese in Borghese

Miss Mondo Africa

Spacca

Brutte Compagnie

Ragù

Tutto Inutile

Filippo Leroy

Le Biciclette

Simile

Una Sera

Occhi Grigi

La Siepe

San Giovanni

Così Cosà

Un fatto tuo personale / Canguro / Resistenza / Le ruote, i Motori!

La Vita Veramente

Aglio e Olio

+1

Tattica

Baciami Baciami

Tommaso

Santa Marinella



FULMINACCI – Le prossime date del Tour



22 e 23 Aprile – Estragon (Bologna) – SOLD OUT

24 Aprile – Gran Teatro Geox (Padova) – SOLD OUT