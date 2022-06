Figure It Out with us: I Royal Blood in concerto a Milano il 23 giugno all’Alcatraz

Articolo di Stefania Clerici

Posticipato da marzo a questo giugno, finalmente arriva anche il Italia il duo più pazzamente rock ora in circolazione: i Royal Blood. Al secolo Mike Kerr al basso e voce, e Ben Thatcher, alla batteria, i due artisti sono letteralmente esplosi nell’ultimo anno, dopo l’uscita del loro terzo e acclamatissimo album Typhoons.

Sono da poco passate le 21 quando su palco dell’Alcatraz, con un sold out annunciato, le luci si spengono e si accendono i led blu del palco: Mike e Ben fanno il loro ingresso nel palco sopra il palchetto che li eleva ancor di più a dei della platea: proprio con l’omonica title track dell’ultimo lavoro in studio si inizia il concerto ed è un tripudio di consensi.

Si prosegue poi sulle note rock di Boilermaker e di Lights Out, tra schitarrate spinte e una drum infervorata che batte i beat immergendoci in un vortice musicale; su Come on Over e Trouble’s Coming si canta, spazio poi a Hook, Line & Sinker e Honeybrains, a cui segue una lunga session di batteria di Ben che fa saltare tutto l’Alcatraz sui suoi virtuosismi spettacolari.

La danza non si ferma poi quando parte Little Monster e il nuovo pezzo How Did We Get So Dark? Cantato da tutti quanti. Arrivano poi Blood Hands e Million and One, su Limbo si scatene il pubblico, in un vortice di danze e pogo che crea un cerchio umano nel grande spazio sottopalco: la festa di conclude con Loose Change e il gran finale di Figure It Out. L’encore inizia tranquillo con All We Have Is Now in acustico, per poi risollevare i toni con Ten Tonne Skeleton e il successo di Out Of The Black.

I Royal Blood continuano il loro tour estivo tra i maggiori festival internazionali (li abbiamo sentiti proprio al Pinkpop qualche giorno fa) e venue europee, per poi volare oltre oceano a metà luglio per la loro avventura USA: clicca qui per le prossime date.

Scopri la scaletta del concerto di Milano dei Royal Blood

Typhoons

Boilermaker

Lights Out

Come on Over

Trouble’s Coming

Hook, Line & Sinker

Honeybrains

Little Monster

How Did We Get So Dark?

Blood Hands

Million and One

Limbo

Loose Change

Figure It Out

BIS

All We Have Is Now

Ten Tonne Skeleton

Out Of The Black