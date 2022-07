ELISA: le foto e la scaletta del concerto alla Cava del Sole di Matera

Foto di Rossella Mele

Il “Back to the Future Live Tour” è un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all’Arena di Verona, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vede esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa.

Il “Back to the Future Live Tour” vede Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale. Così “Back to the Future Live Tour” non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

Clicca qui per vedere le foto di Elisa alla Cava del Sole di Matera ( o sfoglia la gallery qui sotto )

ELISA: la scaletta del concerto a Matera

Let Me

Show’s Rollin’

Come sei veramente

Palla al centro

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Heaven Out of Hell

Encore:

Hallelujah (Leonard Cohen cover)

Anche fragile

Qualcosa che non c’è

Eppure sentire (un senso di te)



Encore 2:

Gli ostacoli del cuore

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Litoranea

I Feel It in the Earth

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

Encore 3:

A modo tuo

ELISA – Back to the Future Live Tour

29 luglio Follonica (Gr) – Parco Centrale

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

21, 23 e 24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/elisafuture