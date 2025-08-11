Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cinema

FRANCESCO DE GREGORI: il film “Nevergreen” al cinema dall’11 al 17 settembre, dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Published

Il docufilm “FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN”, prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan, verrà presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica.

Arriverà poi al cinema come evento speciale per Nexo Studios dall’11 al 17 settembre. Prevendite ed elenco sale sul sito nexostudios.it.

Nel suo fare musica, dieci mesi orsono Francesco De Gregori ha scelto un punto di partenza insolito: ha deciso di suonare per un mese, tutte le sere, in un piccolo teatro di Milano, l’Out Off, presentando le canzoni meno conosciute del proprio repertorio – o addirittura le “perfette sconosciute”, le nevergreen, mai insignite del titolo di “evergreen” – ogni volta con una scaletta diversa, condividendone alcune con degli ospiti a sorpresa.

Poi, a questo progetto che ha già i crismi dell’happening, ha pensato di aggiungere un livello in più: farne un film. Non l’ennesimo biopic celebrativo, non un rituale film-concerto, piuttosto un film immerso dentro la sua musica, capace di muoversi tra quelle canzoni, nella penombra del teatro, nelle emozioni delle serate e degli incontri estemporanei.

Ha condiviso il progetto con Stefano Pistolini, col quale aveva già lavorato per immagini negli anni precedenti (“Finestre Rotte” nel 2013 e nel 2022 “Falegnami & Filosofi” con Antonello Venditti) e insieme si sono inoltrati in un film che individua il proprio racconto nel tempo ciclico della residenza lunga venti concerti, e soprattutto nei suoni e nelle voci di Francesco e di chi ha diviso il palco con lui, senza concessioni alle dichiarazioni di circostanza.

Il risultato è NEVERGREEN un’opera che ha l’ambizione di sperimentare un nuovo modo di coniugare musica e immagini, mescolandole fino al punto di farne una vera e propria storia. Con la partecipazione di Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue e Zucchero.

In this article:, , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Zucchero in concerto allo Stadio Olimpico di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it Zucchero in concerto allo Stadio Olimpico di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

ZUCCHERO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca MoschiniLo Stadio Olimpico Grande di Torino è stato travolto da un’energia indescrivibile la sera di giovedì 26 giugno, accogliendo il trionfale...

27/06/2025
Elisa in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Luca Moschini per www.rockon.it Elisa in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

ELISA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Luca Moschini Il 18 giugno 2025, Elisa ha fatto la storia con il suo debutto a San Siro, un concerto sold-out che...

19/06/2025

Concerti

ELISA annuncia “Tramonti a Nord Est” il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia

Un nuovo evento musicale accende l’estate 2025 del Friuli Venezia Giulia: “Tramonti a Nord Est”. Il primo floating festival del FVG – un progetto di Elisa e Elena...

16/06/2025

Interviste

Intervista a MARCO LIGABUE: “Le canzoni inglesi” tra nostalgia, Londra e rock di famiglia

“Le canzoni inglesi” è il nuovo singolo di Marco Ligabue: un vero omaggio al Brit Pop, una nostalgia musicale che ti porterà in un viaggio a...

11/06/2025