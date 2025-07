DREAM THEATER: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

I Dream Theater hanno incantato il pubblico di Torino giovedì 17 luglio 2025, esibendosi allo Scalo Eventi (SET) nell’ambito del celebre Sonic Park. Il concerto, tappa del loro attesissimo “40th Anniversary Tour”, ha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli appassionati del progressive metal e non solo.

La formazione al completo – con PETRUCCI, MYUNG, PORTNOY, LABRIE e RUDESS – ha offerto uno spettacolo di quasi quattro ore. La performance, caratterizzata da una notevole intensità e senza alcun calo di tensione, ha confermato la loro indiscussa posizione di “maestri assoluti del palcoscenico” e ha regalato una performance tecnica impeccabile.

Il pubblico torinese ha risposto con grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta l’affetto e l’apprezzamento per il gruppo. L’evento ha richiamato fan da ogni dove, tutti desiderosi di assistere dal vivo a una delle formazioni più influenti e tecnicamente sorprendenti del panorama musicale mondiale. Numerose immagini hanno catturato la potenza visiva e l’energia sprigionata durante la serata, a testimonianza dell’importanza della serata.

Il concerto dei Dream Theater a Torino si conferma così come un successo, un’ulteriore dimostrazione della loro longevità e della capacità di continuare a stupire e coinvolgere i fan con esibizioni di altissimo livello.

Clicca qui per vedere le foto di Dream Theater in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Dream Theater: la scaletta del concerto di Torino

Night Terror

Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

Act I: Scene Three: I. Through My Words

Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy

Panic Attack

Barstool Warrior

Hollow Years

Take the Time



Set 2:

As I Am

The Enemy Inside

Midnight Messiah

The Dark Eternal Night

Peruvian Skies

The Count of Tuscany



Encore:

Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

Pull Me Under