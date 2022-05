DREAM THEATER: le foto e la scaletta del concerto al Forum di Milano

Foto di Marco Arici

La sera del 7 maggio i Dream Theater sono saliti sul palco del Forum per la tappa milanese del loro “Top Of The World Tour” a seguito del loro ultimo album “A View From the Top of the World”.

La band è una vera e propria pietra miliare della musica: due volte nominati ai Grammy e con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sono la band progressive metal più grande e influente di sempre e in oltre trent’anni di carriera il loro inconfondibile stile ha ispirato generazioni di musicisti.

Il loro show è stato, come sempre, una garanzia: impeccabile dal punto di vista tecnico e coinvolgente da quello emotivo, per la gioia dei fan della band che possono dirsi assolutamente soddisfatti.

Clicca qui per vedere le foto dei Dream Theater in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

Dream Theater – la scaletta del concerto di Milano

The alien

6:00

Awaken the Master

Endless Sacrifice

Bridges in the Sky

Invisible Monster

About to Crash

The Ministry of Lost Souls

A View from the Top of the World

—-

The Count of Tuscany