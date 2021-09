COMA_COSE + Ginevra: le foto e la scaletta del concerto al Bergamo1000 di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Si chiude a Bergamo il Nostralgia Tour dei Coma_Cose che ha accompagnata l’intera estate.

I Coma_Cose sono Fausto Lama e California. Un duo nato nel 2016, una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale.

Tra Febbraio e Giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco “HYPE AURA” cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti. Varcano i confini della Penisola: suonano a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest. Questo è l’anno dei tutto esaurito nei club, tra cui quello all’Alcatraz di Milano che segna un patto d’affetto tra gli artisti e la città d’azione. E l’anno del Primo Maggio a Roma e del Capodanno a Milano in piazza Duomo.

Ottenute le prime certificazioni FIMI (“Post Concerto” e “MANCARSI” sono dischi d’oro) i Coma_Cose cominciano il 2020 all’insegna delle collaborazioni, duettano con i Subsonica e Francesca Michielin e insieme al produttore Stabber danno vita ad un nuovo EP: “DUE”. Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando il pubblico con il brano Fiamme negli occhi, che diventa singolo d’oro in sole tre settimane e successivamente platino. Il singolo è contenuto nel loro ultimo album “Nostralgia” pubblicato lo scorso 16 aprile.

In apertura si è esibita Ginevra. E’ una delle artiste più promettenti del nuovo panorama underground, classe 1993, sotto l’adi Asian Fake, Ginevra dopo le ultime collaborazioni con Mecna, Ceri e Ghemon, torna dal 18 giugno con “Club”, un brano inedito di cui è anche autrice, che si muove tra pop e avanguardia, sonorità elettroniche e distorte, sorrette da beat ipnotici e ammalianti.

Influenzata dal rock e dalla musica alternativa inglese, Ginevra negli ultimi anni è riuscita a conquistare pubblico e critica, ma anche palchi importanti come quello del Primo Maggio di Roma, dell’Arena di Verona per l’evento “Heroes”, e ancora quello del MI AMI Festival, del Linecheck Festival e del Liverpool Sound City (UK), come giovane promessa.

Ora il sound di “Club” va a collocarsi in una direzione sonora dove emerge l’elettronica e l’urban e tutto è reso omogeneo da un uso particolare della voce, che si fa strumento, e da una intensità interpretativa personale e magnetica.

Clicca qui per vedere le foto dei Coma_Cose + Ginevra a Bergamo (o sfoglia la gallery qui sotto).

COMA_COSE: scaletta del concerto al Bergamo1000

Intro live

Mille Tempeste

Deserto

Jugoslavia

Via Gola

La canzone dei lupi

Anima Lattina

Mancarsi

Discoteche

La rabbia

Cannibalismo

Beach Boys Distorti

Guerre Fredde

Novantasei

Fiamme negli occhi

Pakistan

Nudo Integrale

Zombie

Outro

La Lametta

Granata

Post Concerto

Squali

Fiamme negli occhi ( acustica )