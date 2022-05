BLOC PARTY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto ad Alexandra Palace London

Foto di Roberto Finizio

Un ritorno a casa per festeggiare un ritorno. E’ quello che è successo ieri sera ai Bloc Party, band londinese che è tornata nella città natale per la prima volta dopo l’uscita dell’ultimo lavoro di studio Alpha Games, che ha visto la luce sei anni dopo l’utima fatica discografica.

La band capitanata da Kele Okereke, voce chitarra e carisma da vendere, accompagnato dallo storico socio Russell Lissack alla chitarra, e dai più recenti innesti di Justin Harris al basso e Louise Bartle alla batteria, ha fatto letteramente infuocare una Alexandra Palace per un’ora e mezza.

Il tour del Bloc Party proseguirà la prossima settimana in UK, ecco le date:

30 maggio – O2 Academy, Bristol, UK

31 maggio – O2 Victoria Warehouse, Manchester, UK

2 giugno – O2 City Hall, Newcastle, UK

3 giugno – The Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

4 giugno – O2 Academy, Leeds, UK

Clicca qui per vedere le foto dei Bloc Party in concerto ad Alexandra Palace Londra (o sfoglia la gallery qui sotto)

BLOC PARTY: la scaletta del concerto ad Alexandra Palace Londra

Day Drinker

You Should Know the Truth

Hunting for Witches

Rough Justice

Waiting for the 7.18

Kettling

Song for Clay (Disappear Here) (Iggy Pop “Night Clubbing” intro)

Banquet

In Situ

By Any Means Necessary

Different Drugs

Traps

The Prayer

Ratchet



Encore:

Biko

If We Get Caught

Helicopter

Flux

This Modern Love

She’s Hearing Voices