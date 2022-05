MOGWAI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto ad Alexandra Palace Londra

Foto di Roberto Finizio

Continua il tour europeo dei Mogwai che dopo le date americane di aprile hanno riportato dal vivo il loro ultimo e decimo lavoro di studio As The Love Continues nel vecchio continente, che avevamo già seguito per la data milanese al Fabrique.

Stuart Braithwaite (chitarra e voce), Barry Burns (chitarra, piano, sintetizzatore, cori), Dominic Aitchison (basso), and Martin Bulloch (batteria), dopo il minitour con le tre date nel nostro paese, e maggio in giro per il centro nord-europa, hanno varcato la manica per un potentissimo live nella suggestiva location londinese di Alexandra Palace.

Novità per il frontman della band Stuart Braithwaite che ha annunciato la prossima autobiografia, Spaceships Over Glasgow: Mogwai and Misspent Youth. L’uscita del libro è prevista per il 1 settembre ed è ora disponibile per il preordine tramite White Rabbit cliccando qui.

Clicca qui per vedere le foto dei Mogwai in concerto ad Alexandra Palace London UK (o sfoglia la gallery qui sotto)

MOGWAI: la scaletta del concerto ad Alexandra Palace London

To the Bin My Friend

Tonight We Vacate Earth

I’m Jim Morrison, I’m Dead

Rano Pano

How to Be a Werewolf

Dry Fantasy

2 Rights Make 1 Wrong

Ex-Cowboy

Ceiling Granny

Drive the Nail

Like Herod

Remurdered

Old Poisons



Encore:

Ritchie Sacramento

Hunted by a Freak

Mogwai Fear Satan