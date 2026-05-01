ROCK EN SEINE 2026: 29 nuovi nomi aggiungi alla già ricca line-up del festival di Parigi

“Un altro! Un altro! Un altro!” Come nel bis di un concerto, quando il pubblico ne chiede ancora, un nuovo annuncio del cartellone viene a saziare gli animi più insaziabili in vista della prossima edizione di Rock en Seine. Sono quasi trenta nuovi nomi, provenienti da orizzonti musicali molto diversi, che si aggiungono oggi alla line-up dell’edizione 2026, raddoppiando così il numero di artisti che si esibiranno al Domaine national de Saint-Cloud da mercoledì 26 a domenica 30 agosto.

A cosa assomiglieranno quindi questi festeggiamenti? Prima di tutto, a un incontro al vertice tra colossi celebri: il duo hip-hop Clipse, mitico progetto di Pusha T e Malice, tornato nel 2025 dopo 16 anni di silenzio discografico, la superstar svedese Lykke Li e il suo pop elettronico venato di soul, l’iconica Peaches, che non ha perso né il suo mordente né la sua radicalità, i veterani scozzesi Mogwai, che continuano a scolpire monumenti post-rock, oppure i leggendari fratelli Mael, alias Sparks, prossimi ai 60 anni di carriera al servizio di un pop extravagante e follemente fuori dagli schemi. A questa costellazione di artisti si uniscono naturalmente figure altrettanto imprescindibili della scena attuale, come il gruppo londinese Wolf Alice, ormai saldamente affermato nel panorama rock internazionale, e il duo techno-punk Kompromat, un’alleanza elettrica tra due pilastri dell’elettronica francese, Vitalic e Rebeka Warrior.

Altri spiriti liberi, artisti già affermati nei rispettivi ambiti, faranno un’apparizione заметa sui diversi palchi del festival. È il caso, per esempio, della formazione britannica Black Country, New Road, con il suo rock orientato alla sperimentazione e al massimalismo, della fascinosa compositrice Anna von Hausswolff, che prosegue la sua ricerca gothic drone con il suo fedele organo, e dell’amatissimo Lewis Ofman, uomo dai molti ruoli (produttore, autore, cantante, musicista…), che al momento si dedica alla sua fiorente carriera solista.

Proprio così, l’etichetta “made in France” si potrebbe applicare a molti artisti di questa prossima edizione. Rock en Seine resta fedele alla sua vocazione: mettere in luce i talenti più vivaci in ogni angolo dell’Esagono. Tra questi, Jessica93, Grandma’s Ashes, Novelists, Ditter, Bonne Nuit, Dynamite Shakers, Gabriel Kröger o ancora Küdeta — che si esprimano in francese o in inglese — incarnano una scena francese in costante evoluzione, animata da un rinnovamento tanto continuo quanto entusiasmante.

Scoperte provenienti da altrove completeranno questi rinforzi di peso, con una importante delegazione americana (tra cui Tyler Ballgame, Hudson Freeman, Love Spells, …) che affiancherà l’australiana Ecca Vandal, le band irlandesi Florence Road e Kingfishr, senza dimenticare grandi promesse originarie della Gran Bretagna (Sekou, TTSSFU, High Vis, Man/Woman/Chainsaw…) che faranno di Rock en Seine “the place to be”. O meglio, come direbbero i nostri headliner The Cure, “just like heaven”, una certa idea di paradiso.

I biglietti per le serate di mercoledì 26 agosto, giovedì 27 agosto, venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto sono ancora disponibili. La domenica 30 agosto è sold out.

Line-up completa aggiornata a fine aprile 2026 del Rock En Seine di Parigi