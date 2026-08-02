KINGFISHR: l’ascesa del fenomeno indie folk irlandese continua con “The Sunnyside of the Street”

Dopo un anno da record, i Kingfishr si confermano come uno dei fenomeni di crescita più sorprendenti della musica contemporanea, con un’ascesa fulminea che li ha portati dall’essere una promessa dell’indie folk irlandese a una delle band emergenti più rilevanti sulla scena internazionale.



Il trio di Limerick annuncia il singolo, “The Sunnyside of the Street”: il brano, tra i più attesi del momento, sarà uno dei contributi di punta dell’imminente album tributo 20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan, dedicato al leggendario cantautore irlandese.

Con la loro caratteristica profondità emotiva applicata alla narrazione iconica di Shane MacGowan, i Kingfishr offrono una reinterpretazione capace di rendere omaggio allo spirito del brano originale, mantenendo al tempo stesso una forte identità personale.

20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan è una raccolta nata per celebrare il talento senza tempo del leggendario cantautore irlandese. Unendo una straordinaria selezione di artisti e musicisti, il progetto sostiene una causa importante e offre al tempo stesso una nuova prospettiva sulla scrittura poetica e visionaria di Shane MacGowan. L’album si pone come un ponte culturale, dimostrando come la forza espressiva, la profondità letteraria e l’inconfondibile stile di Shane MacGowan continuino a esercitare una forte influenza e a ispirare una nuova generazione di icone della musica internazionale.

Per rendere omaggio alla sua eredità artistica, il 50% dei proventi derivanti dai diritti degli artisti dell’album sarà devoluto alla Dublin Simon Community, organizzazione impegnata nel fornire servizi essenziali di accoglienza, alloggio e assistenza sanitaria alle persone che vivono condizioni di senzatetto a Dublino.

L’album ripercorre l’intero percorso creativo di Shane MacGowan, attraversando la potenza travolgente del punk degli esordi fino ad arrivare alla profondità malinconica e alla raffinatezza letteraria delle sue opere più mature.

L’annuncio arriva al culmine di un anno da record per i Kingfishr. Il loro successo “Killeagh” è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, conquistando il primo posto nelle classifiche irlandesi per ben 17 settimane consecutive, mentre il loro album d’esordio “Halcyon” ha debuttato direttamente al numero 1.

Nel corso dell’anno la band ha portato la propria musica davanti a venue sold out in tutto il mondo, completando recentemente il primo tour da headliner in Australia, una serie di date tutte esaurite nel Regno Unito, tra cui due serate alla O2 Academy Brixton di Londra, e importanti festival europei come Pinkpop, Hurricane, Southside e Rock Werchter, arrivando a esibirsi davanti a oltre 100.000 fan nei grandi appuntamenti live in Irlanda.

Questa settimana i Kingfishr daranno il via al loro primo tour da headliner negli Stati Uniti, completamente sold out, con la data inaugurale prevista per il 29 luglio e un appuntamento speciale l’8 agosto al Fonda Theatre di Los Angeles.

La band ha inoltre appena annunciato tre grandi concerti all’aperto in Irlanda per l’estate 2027, che li vedranno esibirsi davanti a oltre 90.000 fan complessivi tra Belfast, Dublino e Limerick. La band sarà impegnata anche nel toureuropeo da headliner, che partirà il prossimo novembre.

Tra le città confermate anche Milano dove il trio irlandese tornerà dopo il sold out dello scorso anno al Circolo Magnolia, per l’unico appuntamento italiano, in programma sabato 21 novembre 2026 al Fabrique.