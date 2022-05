TRAVIS + Fatherson: le foto e la scaletta del concerto al Roundhouse di Londra

Foto di Annita Fanizza

Dopo aver pubblicato una versione deluxe di “The Invisible Band” a dicembre per festeggiare il 20º Anniversario del loro primo album, i Travis hanno annunciato il tour in Nord America e Regno Unito fino ad arrivare in Giappone e toccare solo alcune nazioni europee tra cui Irlanda, Belgio e Norvegia. Purtroppo ad oggi non è prevista nessuna data italiana.

In apertura della data al Roundhouse anche i Fatherson.

Clicca qui per vedere le foto dei TRAVIS al Roundhouse di Londra (o sfoglia la gallery qui sotto).

TRAVIS – la scaletta del concerto al Roundhouse di Londra

Sing

Dear Diary

Side

Pipe Dreams

Flowers in the Window

The cage

Safe

Follow the Light

Last Train

Afterglow

Indefinitely

The Humpty Dumpty Love Song

Encore

A Ghost

Love will come through

Driftwood

My eyes

Closer

Turn Why does it always rain on me