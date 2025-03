ALMAMEGRETTA: le foto e la scaletta del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Gli Almamegretta, una delle più influenti espressioni musicali degli ultimi trent’anni in Italia fondata a Napoli sul finire degli anni ’80, si sono esibiti ieri sera al Viper Theatre di Firenze.

“Sanacore Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Quest’anno ricorre il trentennale dell’album “Sanacore”, il secondo in studio della band napoletana: questo tour ne è l’omaggio.

Considerato una pietra angolare della loro discografia, riconosciuto come uno dei dischi più importanti di un’intera generazione artistica.

Un album iconico che univa sperimentazione e tradizione, elettronica e echi acustici, reggae, dub e canzone popolare.

Un disco rivoluzionario con cui gli Almamegretta hanno consolidato la loro cifra stilistica fatta di dub, reggae, funk elettronica e pop, messa a bagno nel calderone infinito della musica popolare del sud Italia, e napoletana più in particolare.

Un costrutto meraviglioso che li ha imposti, sin dal primo extended play di 4 brani “Figli Di Annibale” (del 1992) come uno dei nomi di punta nel rinnovamento della musica italiana avvenuto negli anni 90.

Sanacore ha rappresentato un caposaldo per la musica italiana alternativa, ponendo le basi per un percorso di contaminazione e innovazione che ha reso gli Almamegretta tra i protagonisti più influenti di quella scena musicale.

Per tutto questo, si sono aggiudicati la prima Targa Tenco come miglior album in dialetto.

Almamegretta – Il Concerto

Il concerto è iniziato nel silenzio, con l’entrata dei musicisti sul palco e con diversi “Bentornati!” urlati dalle persone presenti al Viper.

Ma è con l’entrata di Raiz e le prime note di “Ammore Nemico” che il pubblico esplode in un boato di gioia.

Questo tour è anche l’occasione per riascoltare alcune delle hit più famose e importanti della band, un esempio tra tutte: “Karmacoma (The Napoli Trip)”.

Sulle melodie così caratteristiche degli Almamegretta, la gente ha ballato e cantato come trent’anni fa.

Grazie a quell’atmosfere ipnotiche che sono proprie di quella cifra stilistica in continua evoluzione e sperimentazione che solo loro hanno saputo creare, ieri sera al Viper è stata una serata magica.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Almamegretta a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ALMAMEGRETTA – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Ammore Nemico

O Ciore Cchiu’ Felice

Maje

Pe Dinte E Viche Addo’ Nun Trase O Mare

Fa Ammore Cu Mme

Water Di Garden

Cheap Guru

Scioscie Viento

Ruanda

Nziria

Anima Migrante

Se Stuta o Ffuoco

Hard Kora Dub

O Bbuono E O Malamente

Catene

Karmacoma

Figli Di Annibale

Sanacore

Nun Te Scurda’

Unforgettable Dub

Tempo (Off Stage)