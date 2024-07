ALICE COOPER: le foto e la scaletta al concerto a Pordenone Blues Festival 2024

Il maestro indiscusso dell’horror rock Alice Cooper si è esibito sul prestigioso palco del boutique festival per l’unica tappa italiana del suo tour europeo, mercoledì 10 luglio al Parco San Valentino per il 33° Pordenone Blues & Co. Festival.

L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno in viaggio per portare il suo spettacolo iconico, uno psicodramma rock, ai fan vecchi e nuovi, divertendosi ad esibirsi tanto quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuta come l’artefice dello shock rock, Alice Cooper – sia con la band che come artista solista – ha scosso il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiani dello status quo, continuando a stupire i fan in ogni angolo del mondo, come un buon film horror.

Nel 2023 Alice pubblica Road, scritto e registrato insieme ai membri di lunga data della band che lo accompagna in tournée: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel. Prodotto da Bob Ezrin e pubblicato sull’etichetta earMUSIC, l’album ha ricevuto subito recensioni entusiastiche dalle principali riviste musicali di tutto il mondo e che ha presentato dal vivo in un fortunato tour negli Stati Uniti.

Clicca qui per vedere le foto di Alice Cooper in concerto a Pordenone o sfoglia la gallery qui sotto

ALICE COOPER – la scaletta del concerto di Pordenone

Lock Me Up

Welcome to the Show

No More Mr. Nice Guy

I’m Eighteen

Under My Wheels

Bed of Nails

Billion Dollar Babies

Snakebite

Be My Lover

Lost in America

Hey Stoopid

Welcome to My Nightmare

Cold Ethyl

Go to Hell

Poison

Feed My Frankenstein

Black Widow Jam

Ballad of Dwight Fry

I Love the Dead

Elected

School’s Out