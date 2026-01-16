HOLLYWOOD VAMPIRES: il supergruppo a Settembre in concerto a Este (Padova) e Milano

Il supergruppo rock americano Hollywood Vampires tornerà in Europa quest’estate per una serie di concerti molto attesi; i primi show dal vivo dopo quasi tre anni.

Il tour prevede anche due attesissimi concerti in Italia che si terranno l’1 Settembre a Milano e il 2 Settembre ad Este (Padova)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3LlZHQZ

Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen daranno il via al tour estivo il 12 agosto alla The O2 di Londra e lo concluderanno in Italia all’inizio di settembre. La band ha dichiarato: «Dopo quasi tre anni di assenza, torniamo finalmente in tour nel Regno Unito e in Europa — non vediamo l’ora di incontrare un pubblico incredibile, un’energia travolgente e vivere altre notti indimenticabili. A prestissimo!»

È passato un decennio da quando gli Hollywood Vampires si sono uniti per la prima volta — e continuano a scatenare il palco. Formata nel 2015, la band si è legata grazie all’amore condiviso per i brani preferiti e al desiderio di celebrare i propri “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti del rock. Il nome deriva dal club alcolico degli anni ’70 di Alice Cooper, che annoverava tra i suoi membri John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz. Gli Hollywood Vampires si sono rapidamente guadagnati la reputazione di band dal vivo travolgente, con show incendiari: un mix esplosivo di inni originali e tributi alle leggende che li hanno ispirati.

I loro set sono una celebrazione sfrenata delle più grandi icone del rock, affiancata da un repertorio originale potente. Gli show dei Hollywood Vampires includono classici intramontabili di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead, The Doors, AC/DC e molti altri, insieme ai successi di Alice Cooper e Aerosmith. È attualmente in lavorazione un documentario intitolato “Unleashed Spirits – The Rise of The Hollywood Vampires”.

HOLLYWOOD VAMPIRES

01-09-2026 – MILANO

Parco della Musica (Segrate) ORE 21:40

02-09-2026 – ESTE MUSIC FESTIVAL

Castello Carrarese ORE 21:00

E’ prevista una presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli dalle 10.00 del 22 Gennaio alle 09.00 del 23 gennaio. General sale dalle 10.00 del 23 gennaio.

Saranno disponibili anche pacchetti VIP esclusivi disponibili in quantità estremamente limitate — per maggiori informazioni visitare https://superfan.live/hollywoodvampires.

