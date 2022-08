Acieloaperto: le foto e la scaletta del concerto dei The FLAMING LIPS

Foto di Luca Ortolani

Il festival Acieloaperto si sposta nella prestigiosa cornice di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) per i concerti di The Flaming Lips e Ben Harper & The Innocent Criminals.

Tre anni dopo la loro ultima volta in Italia, la formazione capitanata da Wayne Coyne torna nel nostro paese per presentare il nuovo lavoro American Head, uscito nel 2020 per Bella Union [PIAS].

American Head è il sedicesimo album in studio dei Flaming Lips ed è composto da 13 brani dalle atmosfere cinematografiche, prodotti dal collaboratore di lunga data Dave Fridmann insieme alla band.

The FLAMING LIPS – la scaletta del concerto

My Cosmic Autumn Rebellion

Do You Realize??

How??

Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1

Mother I’ve Taken LSD

Waitin’ for a Superman

Be Free, a Way

Always There, In Our Hearts

Love Yer Brain

She Don’t Use Jelly

Will You Return / When You Come Down

Dinosaurs on the Mountain

Moth in the Incubator

Encore:

Sagittarius Silver Announcement

Worm Mountain

All We Have Is Now

Race for the Prize