FLAMING LIPS: a giugno 2026 in concerto a Milnao e Bologna

La travolgente band americana dei Flaming Lips è pronta a tornare in Italia nel 2026 per due date imperdibili: mercoledì 17 giugno al Parco della Musica di Milano e giovedì 18 giugno al BOnsai di Bologna.

Formati in Oklahoma nel 1983, i Flaming Lips diventano presto una delle forze più iconiche, influenti, imprevedibili e vitali della musica rock alternativa americana. Nel corso della sua carriera la band ottiene tre GRAMMY® Awards, una nomination ai Tony e un Disco d’Oro RIAA per Yoshimi Battles The Pink Robots. Q Magazine li ha inseriti tra le 50 Band da Vedere Prima di Morire. Apparsa in numerosi programmi televisivi e in uno spot del Super Bowl, ha anche contribuito a colonne sonore iconiche e collaborato con artisti del calibro di Miley Cyrus, Chris Martin, Kacey Musgraves, Yoko Ono e Tame Impala.

L’LP di maggior successo dei Lips, Yoshimi Battles The Pink Robots, è stato ristampato in un’edizione per il ventesimo anniversario con demo inediti, canzoni mai pubblicate e registrazioni live. Il brano più celebre, Do You Realize?? — anche Canzone Rock Ufficiale dell’Oklahoma — è stato reinterpretato da Willie Nelson nel suo album Last Leaf On The Tree. L’ultimo LP, American Head, segna un ritorno a sonorità più melodiche ed è stato acclamato dalla critica, figurando in numerose classifiche di fine anno. Con 22 album in studio, 16 singoli, 11 compilation, 11 EP e altre rarità sperimentali autoprodotte, i Flaming Lips restano al vertice della creatività, diventando un vero tesoro americano e creando un genere unico.

Mercoledì 17 Giugno 2026 – MILANO

Parco della Musica – via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:40

Pit: € 50,00 + prev.

Prato: € 40,00 + prev.

Giovedì 18 Giugno 2026 – BOLOGNA

BOnsai – via di Corticella, 147

Inizio concerti h. 20:00

Pit: € 50,00 + prev.

Prato: € 40,00 + prev.

Tribuna numerata: € 50,00 + prev.