Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

FLAMING LIPS: a giugno 2026 in concerto a Milnao e Bologna

Published

La travolgente band americana dei Flaming Lips è pronta a tornare in Italia nel 2026 per due date imperdibili: mercoledì 17 giugno al Parco della Musica di Milano e giovedì 18 giugno al BOnsai di Bologna.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pUaTTs

Formati in Oklahoma nel 1983, i Flaming Lips diventano presto una delle forze più iconiche, influenti, imprevedibili e vitali della musica rock alternativa americana. Nel corso della sua carriera la band ottiene tre GRAMMY® Awards, una nomination ai Tony e un Disco d’Oro RIAA per Yoshimi Battles The Pink RobotsQ Magazine li ha inseriti tra le 50 Band da Vedere Prima di Morire. Apparsa in numerosi programmi televisivi e in uno spot del Super Bowl, ha anche contribuito a colonne sonore iconiche e collaborato con artisti del calibro di Miley CyrusChris MartinKacey MusgravesYoko Ono e Tame Impala

L’LP di maggior successo dei LipsYoshimi Battles The Pink Robots, è stato ristampato in un’edizione per il ventesimo anniversario con demo inediti, canzoni mai pubblicate e registrazioni live. Il brano più celebre, Do You Realize?? — anche Canzone Rock Ufficiale dell’Oklahoma — è stato reinterpretato da Willie Nelson nel suo album Last Leaf On The Tree. L’ultimo LP, American Head, segna un ritorno a sonorità più melodiche ed è stato acclamato dalla critica, figurando in numerose classifiche di fine anno. Con 22 album in studio, 16 singoli, 11 compilation, 11 EP e altre rarità sperimentali autoprodotte, i Flaming Lips restano al vertice della creatività, diventando un vero tesoro americano e creando un genere unico.

FLAMING LIPS

Mercoledì 17 Giugno 2026 – MILANO
Parco della Musica – via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:40

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pUaTTs
Pit: € 50,00 + prev.
Prato: € 40,00 + prev.

Giovedì 18 Giugno 2026 – BOLOGNA
BOnsai – via di Corticella, 147

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4pUaTTs
Pit: € 50,00 + prev.
Prato: € 40,00 + prev.
Tribuna numerata: € 50,00 + prev.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

WILLIE NELSON: ascolta “Do You Realize??”, la sua versione del brano dei Flaming Lips

Uno dei brani più iconici dei Flaming Lips è un capolavoro esistenzialista che si adatta perfettamente allo spirito e alla filosofia di Willie. Dal...

09/10/2024

Dischi

NELL & THE FLAMING LIPS pubblicano “Where the Viaduct Looms” un album di cover di Nick Cave

Nel dicembre 2021 Nell & The Flaming Lips hanno pubblicato in digitale Where the Viaduct Looms, un album di cover di Nick Cave, riscuotendo un grande successo. Un...

10/11/2022

Reportage Live

Acieloaperto: le foto e la scaletta del concerto dei The FLAMING LIPS

Foto di Luca Ortolani Il festival Acieloaperto si sposta nella prestigiosa cornice di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) per i concerti di The...

03/08/2022

Festival

ACIELOAPERTO: la X edizione dal 16 giugno al 28 agosto

Acieloaperto svela la line-up completa del festival in scena dal 16 giugno al 28 agosto nelle suggestive location della Rocca Malatestiana di Cesena, Villa...

05/05/2022