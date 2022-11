NELL & THE FLAMING LIPS pubblicano “Where the Viaduct Looms” un album di cover di Nick Cave

Nel dicembre 2021 Nell & The Flaming Lips hanno pubblicato in digitale Where the Viaduct Looms, un album di cover di Nick Cave, riscuotendo un grande successo. Un anno dopo l’album esce finalmente in vinile, il 16 dicembre via Bella Union, ed è disponibile per il preordine qui.

Per accompagnare l’annuncio, Nell & The Flaming Lips hanno condiviso un video per il classico “Into My Arms”, uno dei brani di spicco dell’album. Il video è stato girato a notte fonda a Oklahoma City, guidando l’auto di Wayne nell’inverno del 2021, subito dopo aver assistito a una prova dei Lips e il giorno prima di recarsi a Nashville per gli spettacoli al Cavern di Capodanno. Con la videografia di Blake Studdard di Atria Creative.

Where the Viaduct Looms comprende nove cover di Nick Cave con voce e strumentazione di Nell Smith e strumentazione e produzione dei Flaming Lips. L’album è stato masterizzato da Dave Fridmann presso i Tarbox Road Studios. Nell & The Flaming Lips hanno già condiviso i video di “Girl In Amber“, “The Ship Song“, “No More Shall We Part” e “Red Right Hand“.

Photo Credit: Atria Creative