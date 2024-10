WILLIE NELSON: ascolta “Do You Realize??”, la sua versione del brano dei Flaming Lips

È disponibile in digitale “Do You Realize??”, la versione di WILLIE NELSON del brano dei Flaming Lips, il secondo brano che anticipa il suo nuovo attesissimo album in studio, “Last Leaf on the Tree” (https://willienelson.lnk.to/DYRPR).

«È semplicemente un cantante unico – dice il cantante Wayne Coyne – Basta un secondo della sua voce per capire che è lui».

Il componente della band e co-autore del brano Steven Drozd aggiunge che l’unico suo rimpianto è che il padre defunto non possa ascoltarlo: «Vorrei che fosse ancora vivo per vedere questo momento, che Willie Nelson sta cantando una canzone dei Flaming Lips a cui ho contribuito. Ne sarebbe molto orgoglioso».

È online il video, visibile al seguente link https://willienelson.lnk.to/LipsPR, in cui Coyne e Drozd commentano la loro esperienza nell’ascoltare Willie eseguire la loro hit.

Dal 1° novembre “Last Leaf on the Tree”, il nuovo album di Willie Nelson, sarà disponibile in digitale, CD e doppio vinile color ambra. In esclusiva sullo store digitale di Willie Nelson sarà disponibile una versione con una litografia in edizione limitata creata dal produttore dell’album, il figlio di Willie, Micah Nelson.

Tutte le versioni sono disponibili per il pre-order al seguente link: https://willienelson.lnk.to/LastLeafOnTheTree.

“Last Leaf on the Tree”è il 76° album in studio solista di Willie e il 153° album in totale, secondo l’elenco interattivo di Texas Monthly, “All Willie Nelson Albums Ranked”. L’album vede Willie interpretare una collezione eclettica di brani di leggende del rock, cantautori idiosincratici, eroi dell’alt-rock e artisti indie folk, oltre a una nuova registrazione della sua canzone del 1967, “The Ghost”, e a una nuova composizione scritta da Willie e Micah Nelson.

Oltre a produrre l’album, Micah Nelson ha suonato molti degli strumenti, progettato la copertina e contribuito alla creazione dell’animazione per il video del primo singolo dell’album, una cover di “Last Leaf” di Tom Waits, insieme a sua moglie Alexandra Dascalu Nelson. Willie suona la sua fidata chitarra Trigger per tutto l’album, e i due sono accompagnati da numerosi musicisti celebri, con la partecipazione di leggende come il produttore e musicista Daniel Lanois, John Densmore dei Doors, il musicista senegalese Magatte Sow alle percussioni e Mickey Raphael, maestro dell’armonica, che suona con Willie da oltre 50 anni.

Il singolo esce proprio mentre Willie Nelson & Family concludono il loro tour come co-headliner dell’ultima tappa dell’Outlaw Music Festival 2024 insieme a Bob Dylan e John Mellencamp.