ACHILLE LAURO incanta Marostica: reportage e foto del concerto

Foto di Cesare Veronesi | Articolo di Veronica Drago

Cinque atti, tre cambi d’abito, contaminazioni infinite tra rock, punk, glam, atmosfere anni Venti e tutta l’elegante energia dell’Orchestra Magna Grecia a supporto di un Achille Lauro puro e trasparente come l’acqua con cui benedice la folla.

Il concerto tenutosi ieri al Marostica Summer Fest ha confermato che Achille Lauro è il cantante più istrionico dell’attuale scena italiana. Dimentichiamo l’allure patinata con cui il grande pubblico lo ha conosciuto a Sanremo, sul palco l’artista romano è genuino e autentico come ai tempi d’oro.

In due ore regala oltre trenta pezzi sparandoli uno dietro l’altro a ritmo incalzante ma perfettamente equilibrato grazie ai suoi celebri intro parlati. Le hit più recenti come “Domenica” e “Stripper” fanno saltare sulla sedia un pubblico non per forza troppo giovane, complice l’effetto Sanremo / Mara Venier che ha richiamato in piazza Castello un notevole quantitativo di signore letteralmente impazzite per Lauro, mentre i medley con bombe d’annata come “Ulalalà” e “Bonnie & Clyde” fanno spuntare il sorriso sui volti di chi è lì per vedere l’Achille Idol Immortale.

In completo di pelle, Lauro porta avanti i primi due atti attorniato dai cinque musicisti della Superband a cui, dal terzo atto in poi, si aggiungono i 52 elementi dell’Electric Orchestra, alias Orchestra Magna Grecia, i cui volti sono ricoperti di lurex velato in abbinata al secondo outfit dorato indossato dal cantante che riparte da “Bam bam twist” e dedica al pubblico femminile “Marilù”, proseguendo poi con il quarto atto in cui la fanno da padrone l’emozionante “16 marzo” e l’iconica “Rolls Royce”.

Da sotto la corazza di ex rapper oggi glam pop-rockstar, Achille Lauro fa emergere il suo animo gentile e interamente votato al pubblico, dal quale accetta di ricevere tre rose rosse come il più nobile dei lord con un riverenza sincera e a tratti perfino timida. Lo show che ha saputo allestire con il suo team è di qualità eccelsa e, per quanto riguarda questa tappa di Marostica, riesce a compensare il disagio di dover assistere a un concerto del genere da seduti.

Uscita di scena e nuovo cambio d’abito per l’atto finale aperto da uno spazio, meritato e dovuto, interamente dedicato alla splendida orchestra guidata da uno scatenato Maestro Piero Romano. Achille Lauro in completo bianco chiude una performance da dieci e lode con “Scusa” e l’attesissima “C’est la vie”. Tutti in piedi e applausi scroscianti per un artista che ha raggiunto la piena maturità artistica. In un mondo commerciale dove l’originalità si svende e passa senza lasciare il segno, Achille Lauro è in grado di sperimentare e giocare con i generi musicali, le arti visive, la moda e i pregiudizi ormai ampiamente demoliti, restando sempre fedele a se stesso e alle sue origini. Facile tentare di imitarlo, impossibile riuscire a farlo.

ACHILLE LAURO – Marostica Summer Fest – La scaletta

Iterludio 1 + Intro

Delinquente / Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Medley Trap (Bonnie&Clyde / Ulalalà / Thoiry)

Zucchero

Interludio 2

Stripper

Fiori rosa

Sabato sera

Lauro / Barrilete Cosmico

Domenica

Medley Samba (Teatro&Cinema / Mamacita / Amore mì / Bvlgari 1920)

Interludio 3

Intro + Bam bam twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima + Interludio Pianoforte

Marilù

Interludio 4

Suite (Intro + Cadillac / Intro + Latte+)

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Interludio 5

Intro + Scusa

C’est la vie

ACHILLE LAURO – Tour 2022