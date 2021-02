Nocturnal Journey – a black metal summer: il corto in anteprima per SEEYOUSOUND

Per la sua settima edizione il SEEYOUSOUND festival si trasforma in digitale in sale virtuali allestite su PLAYSYS.TV, e andrà in scena dal 19 al 25 febbraio. Can’t Stop Music! è lo slogan della rassegna, che calza a pennello con la programmazione rigorosamente cinematografico musicale della rassegna che ormai è diventata un appuntamento fisso per gli amanti del genere.

Noi di Rockon non potevamo mancare e siamo stati invitati a visionare in anteprima alcuni tra gli 81 titoli che verranno presentati, tra i quali 5 anteprime assolute e 16 italiane. Prima e oltre l’inizio del festival vi segnaleremo i film che più ci hanno colpito, tra documentari, cortometraggi, videoclip e concerti

Oggi è il turno di Nocturnal Journey, in rassegna per al sezione 7mm, cioè quella dei corti cinematografici.

Nocturnal Journey è un corto che dal titolo ci rimanda direttamente ai tempi della scena black metal Norvegese degli anni ‘90 già descritta in maniera piuttosto poco riuscita nel recente Lord Of Black, ma le similitudini si fermano qui: il lavoro del giovane regista Mats Christian Rude Halvorsen ci mostra una realtà più semplice ed esistenziale, dove la musica metal fa solo da collante tra questi giovani ragazzi e le tematiche annesse lasciano spazio a riflessioni sulla ricerca personale della propria identità e del proprio ruolo nella società.



Questi ragazzi, dietro al face-paint e alle magliette nere, mostrano tutta la loro ansia e preoccupazione per un futuro opprimente, già segnato ed ineluttabile nel vivere in una comunità sperduta come Langesund, paese costiero da 5 mila anime, che toglie a loro la possibilità di sognare e credere in un futuro grandioso. L’estate viene descritta come l’unico periodo dove possibile vivere e stare realmente in gruppo, e il film ci sbatte in faccia una quotidianità a fatta di oggetti distrutti e bruciati, di materassi in strada e tanti altri passatempi per tirare la giornata, quasi a voler sottolineare la totale assenza di una via di scampo da questa miserabile routine.



Molto interessante vedere come qualcuno dei ragazzi trovi forza e identità solo all’interno gruppo stesso, e si mostri completamente vuoto e perso al di fuori di esso, senza una minima idea su cosa fare in futuro una volta che pian piano tutti si allontaneranno. Al contrario, c’è anche chi si sente soffocato dalle personalità del gruppo e per trovare il proprio equilibrio ha bisogno di uscire dalla compagnia e di frequentare persone alternative. Come avete già potuto intuire, la musica black metal è solo un costume in questo documentario, le tematiche che affronta sono per lo più sociali ed esistenziali come la ricerca della propria identità all’interno della società e l’ansia per un futuro che sembra già scritto e incombente.



Probabilmente tutti noi abbiamo passato una estate come questi ragazzi, tra compagnie che si creano e chi si sciolgono, amori, alcol e ozio quindi non è difficile almeno in parte non immedesimarsi in questi ragazzi e comprendere tutto questo breve ritratto di vita quotidiana.



La fotografia lo-fi è inoltre molto azzeccata e incisiva nell’immedesimarci nella compagnia, quasi a farci credere di essere noi stessi dietro a quella videocamera intenti a filmare tutti questi momenti di assoluta quotidianità.



Un bel lavoro, che consiglio a qualsiasi adolescente ancora in cerca della propria strada e identità in questa caotica e sempre di più alienante società.



NOCTURNAL JOURNEY

Fa parte del secondo blocco di cortometraggi in concorso (7-INCH package 2), visionabili con l’acquisto di un solo biglietto singolo: Mamba Negra, Flow, Devil’s Harmony, Nocturnal Journey, Jusq’à l’os.

On demand dal 24 Febbraio al 2 Marzo 2021

Link ai biglietti > https://www.boxol.it/SeeYouSound/it/event/7-inch-package-2/333162

Info e biglietti

www.seeyousound.org

www.playsys.tv