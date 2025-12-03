FLEA: il bassista dei Red Hot Chili Peppers ha pubblicato il nuovo singolo “A Plea”

Dopo una carriera di quasi cinque decenni come uno dei bassisti rock più rappresentativi della sua generazione, il tempo e lo spazio hanno finalmente permesso a Flea di lavorare con una band dei sogni composta da visionari del jazz moderno, tornando al suo primo strumento e primo amore musicale, la tromba, per un nuovo album in uscita nel 2026 su etichetta Nonesuch Records.Ulteriori dettagli sull’album saranno annunciati all’inizio del 2026.

Scritto ed interpretato da Flea, “A Plea” invita gli ascoltatori a “costruire un ponte, far brillare una luce, creare qualcosa di bello e vedere qualcuno, donarlo a qualcuno.”

Con Flea al basso elettrico, alla voce e alla tromba, l’ensemble include anche la contrabbassista Anna Butterss e il chitarrista Jeff Parker, oltre al batterista Deantoni Parks, al percussionista Mauro Refosco, al flautista alto Rickey Washington e al trombonista Vikram Devasthali. Chris Warren si unisce alle voci, così come il produttore del brano, Josh Johnson, che suona anche il sax alto.

Il video musicale, diretto dalla fotografa e regista di Los Angeles Clara Balzary con la coreografia di Sadie Wilking, è anch’esso disponibile da oggi.

Flea descrive il testo della canzone, che riflette sulla divisione nel nostro mondo, come “un anelito verso un luogo oltre, un luogo d’amore, dove posso dire ciò che penso ed essere me stesso.Cerco sempre soltanto di essere me stesso.” Prosegue “Non mi interessa la politica. Penso che esista un luogo molto più trascendente al di sopra di essa, dove può avvenire un dialogo che possa davvero aiutare l’umanità e aiutarci tutti a vivere in modo armonioso e produttivo, in un modo che sia sano per il mondo. C’è un luogo in cui ci incontriamo, ed è l’amore.”