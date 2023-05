Summer is rock with Pinkpop 2023 – 16, 17, 18 giugno in Olanda

Manca poco piu di un mese all’estate, ma l’aria di Festival si respira già in tutta Europa. Ci attendono numerosi concerti e molte star internazionali visiteranno Italia, Spagna, Francia, Germania, Uk, Olanda e Nord Europa, dando il via alla stagione estiva dei live più attesi all’aperto.

Nella mittle-Europe più profonda, al confine tra Paesi Bassi e Germania, si terrà dal 16 al 18 giugno il più antico Festival di Musica d’Europa, il Pinkpop Festival.

Quest’anno si aprirà il venerdì con l’attessimo ritorno di P!NK, insieme a Editors, The War On Drugs, Niall Horan, The Lumineers, Ellie Goulding, Electric Callboy, The Hu. A seguire nella giornata di Sabato salirà sul palco Robbie Williams, con i Queens of the Stone Age, The Script, The Black Keys, gli Hollywood Vampires, i Disturbed e tanti altri.

A chiudere il week end la domenica con il live dei Red Hot Chili Peppers, Machine Gun Kelly, OneRepublic, Tash Sultana, Tom Odel, DI-RECT e molti ancora.

Tutte le info per biglietti e abbonamenti ancora disponibili sono qui .