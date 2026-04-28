Tornano gli EDITORS: nuova canzone “Call It In” e nuovo concerto il 3 febbraio 2027 a Milano

Primo brano inedito degli Editors dal 2022, anno di uscita del loro ultimo album in studio, EBM, “Call in It”, pubblicato oggi 28 aprile 2026, su Play It Again Sam, segna l’inizio di un nuovo capitolo per una delle band britanniche più amate e riconosciute degli ultimi vent’anni.

EDITORS

3 FEBBRAIO 2027 – MILANO – ALCATRAZ

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Il brano nasce dalle sessioni in studio che hanno seguito il debutto solista di Tom Smith, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, e che hanno visto il gruppo tornare a lavorare in una dimensione più collettiva e diretta.

A proposito del singolo, il frontman Tom Smith racconta:

“Abbiamo passato gran parte dell’estate del 2025 chiusi nella campagna del Gloucestershire, lavorando alle canzoni tutti insieme nella stessa stanza, in una configurazione più tradizionale da band. ‘Call It In’ è uno dei brani più recenti a cui abbiamo lavorato: è una canzone che parla del chiedere aiuto, davvero, davanti a un senso di angoscia esistenziale; del trovare conforto e sollievo in una persona vicina, scappando dal rumore assordante della vita moderna.”

Il singolo è accompagnato da un video ufficiale diretto dal chitarrista della band Justin Lockey.

Formatisi nel 2002 dopo essersi conosciuti all’università di Birmingham, gli Editors hanno pubblicato sette album in studio, tutti entrati nella Top 10 britannica. Il debutto The Back Room del 2005 ha ricevuto una nomination al Mercury Prize, mentre il successivo An End Has A Start del 2007 ha raggiunto il primo posto nella classifica UK ed è valso alla band una nomination ai Brit Awards. Anche In This Light And On This Evening, pubblicato nel 2009, ha conquistato la vetta della classifica degli album nel Regno Unito.

Sempre aperti alla trasformazione e alla ricerca sonora, gli Editors hanno attraversato più di due decenni di carriera muovendosi tra post-punk, rock alternativo, elettronica e atmosfere scure e cinematiche, costruendo un’identità riconoscibile e in continua evoluzione.

Con “Call It In”, la band lascia intravedere una nuova fase creativa e si prepara a tornare sui palchi europei nel 2027, con una sola occasione per vederla dal vivo in Italia.

EDITORS – Tour

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Tour estivo 2026

18.06.26 – Condition Publique – Roubaix, FR

19.06.26 – Pinkpop Festival – LANDGRAAF, NL

09.07.26 – The Warehouse at Villa Park – BIRMINGHAM, UK

12.07.26 – Cactus Festival – BRUGES, BE

18-19.07.26 – Splendour 2026 – NOTTINGHAM, UK

25.07.26 – Brighton Beach – BRIGHTON, UK

31.07-01.08.26 – Low Festival – BENIDORM, ES

07.08.26 – Lokerse Festival – LOKEREN, BE

08.08.26 – Suikerrock – TIENEN, BE



Headliner Tour

UK e IRLANDA

28.02.2027 – Vicar St, Dublin

01.03.2027 – Ulster Hall, Belfast

02.03.2027 – o2 Academy, Glasgow

04.03.2027 – o2 City Hall, Newcastle

05.03.2027 – o2 Apollo, Manchester

07.03.2027 – o2 Academy, Leeds

08.03.2027 – Rock City, Nottingham

09.03.2027 – Prospect Building, Bristol

11.03.2027 – o2 Academy Brixton, London

12.03.2027 – o2 Guildhall, Southampton



EU

26.01.2027 – Le 106, Rouen, France

27.01.2027 – Le Cigale, Paris, France

29.01.2027 – La Riviera, Madrid, Spain

30.01.2027 – Auditorio Roig Arena, Valencia, Spain

31.01.2027 – Razzmatazz, Barcelona, Spain

02.02.2027 – X-Tra, Zurich, Switzerland

03.02.2027 – Alcatraz, Milan, Italy

04.02.2027 – Borcarski Dom, Zagreb, Croatia

07.02.2027 – Zenith, Munich, Germany

08.02.2027 – Gasometer, Vienna, Austria

10.02.2027 – Stodola, Warsaw, Poland

11.02.2027 – Columbiahalle, Berlin, Germany

12.02.2027 – The Grey Hall, Copenhagen, Denmark

14.02.2027 – Palladium, Cologne, Germany

15.02.2027 – Rockhal, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

16.02.2027 – Felsenkeller, Leipzig, Germany

20.02.2027 – Inselpark Arena, Hamburg, Germany